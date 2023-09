Markus Kuster: „Das ist wie ein Schlag ins Gesicht“

Marvin Keller ist laut Medienberichten „einer der gefragtesten Schweizer Junggoalies.“ Der 21-Jährige, er ist auch Teil des U21-Nationalteams, steht seit Februar bei Young Boys Bern (langfristig) unter Vertrag, wechselte zuletzt allerdings leihweise zum FC Winterthur.

Dort trat Zweiergoalie Jozef Pukaj nämlich überraschend ab und hatte seinen Vertrag beim FCW kurzfristig aufgelöst. Eine entsprechende Ausnahmeregelung für in der Schweiz ausgebildete U21-Akteure machte Kellers kurzfristigen Wechsel trotz des bereits geschlossenen Transferfensters möglich. Er soll bei seinem neuen Verein mehr Spielpraxis als in Bern erhalten und rasch die Lücke auffüllen, die Pukaj hinterlässt. Beim Schweizer Super League-Klub, wo er unter Coach Patrick Rahmen (dieser wiederum war davor U21-Teamchef) arbeitet, ist Marvin Keller jedenfalls nicht als Zweiergoalie, sondern als Einser vorgesehen.

Spätestens hier kommt Markus Kuster ins Spiel. Der 29-jährige Profi aus Pama wechselte im vergangenen Winter zum FC Winterthur, wo er sich im Frühjahr eben als Nummer eins etablieren konnte. Die Folge war eine Vertragsverlängerung beim Schweizer Klub bis 2025.

Dort stand die langjährige Nummer eins des SV Mattersburg auch in der neuen Super League-Saison 23/24 ständig im Kasten. Nach Startschwierigkeiten (nur ein Punkt aus den ersten drei Spielen) holte Winterthur zuletzt sieben Zähler aus drei Matches. „Unsere Leistungen haben gepasst, die Kurve ging eindeutig nach oben,“ sagt Kuster über den Status quo.

Seit Kellers Wechsel muss er sich aber damit abfinden, nur noch Nummer zwei zu sein. Am vergangenen Wochenende war der neue Schlussmann beim 2:1-Cupsieg in Aarau bereits im Einsatz. Kuster musste auf der Bank Platz nehmen.

Dieses sportliche Schicksal wird ihm auch in weiterer Folge nicht erspart bleiben. Coach Rahmen hat sich für Keller ausgesprochen – und das Kuster gegenüber auch klargestellt. Der muss die Entscheidung logischerweise akzeptieren, beim Verstehen tut er sich allerdings sehr schwer, denn: „Es gab keine sportliche Begründung, ich habe mir nichts zuschulden kommen lassen. Wir haben als Mannschaft zuletzt wirklich gut funktioniert, leistungstechnisch und tabellarisch (Anm.: Platz sechs in der Zwölferliga mit acht Punkten nach sechs Spielen) hätte es keinen Grund für Veränderungen gegeben.“ Dass Winterthur durch den Abgang von Pukaj handeln musste, sei klar gewesen. Faktoren wie ein Konkurrenzkampf und dergleichen seien für Kuster auch ganz normal in diesem Geschäft. „Ich bekomme hier aber jetzt scheinbar keine sportlich faire Chance, sondern muss ohne Vorankündigung während der Saison eine Grundsatzentscheidung hinnehmen. Die Art und Weise ist für mich ehrlicherweise sehr erschreckend und auch enttäuschend. So etwas habe ich noch nie erlebt. Ich war die klare und unumstrittene Nummer eins, jetzt ist auf einmal alles anders – und ich kann nichts daran ändern.“

„Möchte weiter durch Leistung überzeugen“

Harte Konkurrenz – diese Challenge kennt Kuster schon aus seiner Zeit beim Karlsruher SC. Allerdings war beim deutschen Zweitliga-Klub die Entscheidung betreffend Nummer eins planmäßig nach der Vorbereitung gefallen, in der sich Kuster und sein damaliger Goalie-Kollege Marius Gersbeck matchten. Nun wurde ihm mit Keller ein Youngster vorgesetzt, der sportliche Konkurrenzkampf wird also eher schwer. „Natürlich möchte ich durch Leistung überzeugen, deshalb werde ich auch im Training weiterhin alles geben. Fakt ist, dass ich die neue Situation jetzt annehmen muss und die Lage danach neu bewerten werde.“ Ein mental schwerer Rückschlag sei die Entscheidung allemal, das kann und will Markus Kuster gar nicht erst verbergen: „Die Weichen gleich so radikal zu stellen, das ist für mich unverständlich.“

Nun gilt es rasch in der neuen Position zu funktionieren. Am Samstag geht es für Winterthur in der Super League gegen Lausanne weiter. Markus Kuster wird dann auf der Bank Platz nehmen müssen. Mit welcher Perspektive? „Ich habe Vertrag bei Winterthur, fühle mich an sich extrem wohl hier und werde hart weiterarbeiten. Alles andere wird sich zeigen.“