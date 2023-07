Kuster in Winterthur: Vom Notnagel zur Identifikationsfigur

Es sind die Geschichten, die im Lauf der Karriere eines Fußballers prägend sind. Große Erfolge, Momente für die Ewigkeit, schwere Niederlagen, gute und weniger gute Arbeitsbedingungen, spezielle Mannschaften, harte Zeiten, der Konkurrenzkampf – diese Liste hat definitiv keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Im Fall von Markus Kuster fällt die Geschichte mit dem Schweizer Super League-Klub FC Winterthur in die Kategorie „speziell“. Ganz sicher wird sich der aus Pama stammende Goalie noch lange nach seiner aktiven Karriere mit Genuss daran zurückerinnern, was er im Frühjahr 2023 erlebte. Als er in der Winterübertrittszeit von seinem Berater Markus Peresich die Info erhielt, der Schweizer Verein Winterthur suche nach dem verletzungsbedingten Ausfall des damaligen Stammgoalies Timothy Fayulu einen Zweiertormann. Und sich parallel die Chance auftat, nachdem Kuster seit Sommer 2022 vereinslos war und sich im Herbst bei Ostligist Draßburg fit hielt, zu Bielefeld in die 2. Deutsche Bundesliga als Dreiergoalie zu wechseln. In jene Liga, wo er bei Karlsruhe eine gute Zeit erlebte, aber sportlich als „Zweier“ keine Perspektive hatte. Das Schicksal meinte es allerdings gut mit ihm, weil er sich mit Einsertormann Marius Gersbeck blendend verstand. Weshalb der KSC auch in guter Erinnerung bleibt.

Kuster entschied sich trotzdem für die Schweiz – und das Schicksal schlug wieder zu. Weil sich nach seinem Transfer der vorgesehene Einsertormann Jozef Pukaj im letzten Test vor dem Frühahrsstart verletzte, rückte der Burgenländer plötzlich als Einser ins Tor des FCW – lieferte ab und blieb dort bis zum Ende der Saison.

Abstiegskampf im Fernduell mit Sion und ein Happy End

„Ich kann sagen, dass ich eine sehr gute Rückrunde gespielt habe. Es war sehr emotional, vor allem auch aufgrund des harten Abstiegskampfs mit der Mannschaft.“

Das Kapitel Markus Kuster ist in sich geschlossen schon eine besondere Geschichte, parallel dazu fesselte der Kampf um den Klassenerhalt zwischen Winterthur und Sion ebenfalls. Am Ende setzte sich Winterthur durch, wurde Vorletzter, Sion musste in die Relegation und verlor dort, weil die Super League ab 23/24 auf zwölf Mannschaften aufgestockt wird, in der Relegation gegen Lausanne, Dritter der Challenge League, also der zweithöchsten Spielklasse. „Es waren psychisch wirklich heftige Wochen für uns alle, aber ich persönlich hatte immer ein gutes Gefühl und so ein Gespür, dass wir oben bleiben. Keiner will in eine Relegation, entsprechend groß war auch die Erleichterung, als klar war, dass wir es geschafft haben.“

Vertragsverlängerung spontan mit Megaphon

Und so konnte am letzten Spieltag eine 1:2-Niederlage bei Young Boys Bern trotz eines Gegentors in Minute 88 wie ein Sieg gefeiert werden – weil Sion im Parallel-Spiel 0:4 bei St. Gallen verlor. 32 Punkte nach 36 Spieltagen reichten gegenüber 31 von Sion. Auch hier gab es dann jede Menge Positivschübe für den 29-jährigen Schlussmann. „Nach der Heimfahrt aus Bern haben rund 1.000 Fans beim Stadion auf uns gewartet und uns gebührend empfangen.“

Zu diesem Zeitpunkt war Kusters Vertragsverlängerung bereits unter Dach und Fach. Ein Megaphon eines Fans und die Aufforderung einer Info an ihn sorgten dann für eine spontane Ansage Kusters an die Menge, dass er auch weiterhin beim FC Winterthur spielen werde. „Auch diese Situation war spontan und einfach speziell. Aber es hat in dem Moment gepasst, das so zu kommunizieren,“ erinnert sich Kuster gerne daran zurück. Fans, die einen Profi bejubeln, sportliche Wertschätzung, all das spielt in diesem Sog eine Rolle. Passend dazu folgte zwei Tage später auf der Homepage des FC Winterthur die offizielle Info, dass mit Kuster eine „Identifikationsfigur“ um zwei Jahre verlängert hat.

Der 29-Jährige wird also weiterhin in der Schweiz tätig sein, wo er in fußballerischer Hinsicht „sehr positiv überrascht“ wurde. Überhaupt passt das Paket: „Die Liga ist super, es gibt zahlreiche tolle Stadien. Das Niveau ist ebenfalls sehr gut, extrem ausgeglichen und das Interesse groß. Der Liga-Schnitt von 14.000 Zuschauern sagt da schon einiges aus.“ Auch das Leben in der 120.000-Einwohner-Stadt, der sechstgrößten in der Schweiz, sei laut Kuster sehr schön. Und da wäre ja noch der FCW selbst, mit seinem Stadion Schützenwiese, einer stets ausverkauften, knapp 9.000 Besucher fassenden Anlage, die zwar infrastrukturell nicht die erste Geige spielt, aber durch das besondere Flair glänzt. „Das Stadion ist für unsere Gegner schwer zu bespielen, die Fans feiern hier jedes Mal ein großes Fest, man muss das einmal erlebt haben.“ Markus Kuster nennt Winterthur hier gerne in Anlehnung an gelebte Werte das „St. Pauli der Schweiz“, sagt zudem: „Der FC Winterthur ist speziell, einzigartig, familiär und bodenständig. Das alles passt zu mir, was das Wohlfühlen betrifft.“

Neue Saison, neuer Trainer, bewährte Arbeitsweise

Freilich war und ist das K.o.-Kriterium aber die Spielzeit. Hier spielte der langjährige Einsergoalie des SV Mattersburg rückblickend eine vergleichsweise biedere, aber umso effizientere Trumpfkarte aus: „Mich hat das Einfache ausgezeichnet. Dadurch konnte ich der Mannschaft auch Sicherheit geben.“ Genau diese Tugend will der Tormann auch in der neuen Saison ausspielen.

Hier geht es übrigens mit einem neuen Trainer zur Sache: Bruno Berner verließ den FCW Richtung Zürich, wo er bei den Grasshoppers neuer Chefcoach ist. Ihm folgte der Schweizer U21-Teamchef Patrick Rahmen. In gewisser Weise muss sich also auch Markus Kuster wieder neu qualifizieren, klarerweise unter veränderten Voraussetzungen: Der 29-Jährige hat das Notnagel-Sein längst abgelegt und sich sportlich nicht nur beweisen, sondern auch etablieren können. Das gibt jede Menge Zuversicht: „Ich habe von Beginn an gespürt, dass da was Positives für mich im Gang ist. Da glaube ich schon irgendwie an eine gewisse Fügung. Und mein Gefühl hat mich in dieser Hinsicht bislang noch nicht oft getäuscht.“