Sieben der acht Drittrunden-Spiele im BFV-Raiffeisen-Cup hätten am Dienstag gespielt werden sollen. In die offizielle Ergebnisliste schafften es aber nur fünf Spiele, zwei Partien wurden abgebrochen.

Mit einem Rettungseinsatz endete die Südburgenland-Begegnung zwischen Sankt Martin und Pinkafeld vorzeitig. Nach einem Zusammenstoß zwischen Pinkafeld-Torhüter Andreas Diridl und Sankt Martin-Verteidiger Christian Prem musste der Sankt Martiner in der zweiten Halbzeit mit dem Hubschrauber ins Grazer Krankenhaus geflogen werden.

"Er wurde mit dem Knie im Rücken getroffen. Zuerst konnte er sein Bein nicht spüren, am Ende kam wenigstens ein Kribbeln wieder", schilderte der Sportliche Leiter der Sankt Martiner, Edwin Janosch, die bangen Minuten im Cup-Match. Das Spiel wurde beim Stand von 0:1 aus Sicht der Gastgeber abgebrochen und wird auf einen anderen Termin verlegt.

Beim Duell Kobersdorf gegen Forchtenstein spielte das Flutlicht nicht mehr mit, weshalb das Match in der Halbzeit beim Stand von 1:1 abgebrochen werden musste. Wie weiter verfahren wird, soll noch entschieden werden.

Beendet werden konnten zumindest fünf Spiele.

Eine Überraschung gelang im Süden des Landes dem UFC Jennersdorf, der personell speziell in der Defensive durchmischte und sich gegen die höher eingeschätzten Eberauer trotzdem mit 3:1 durchsetzte.

Kämpfen musste Burgenlandliga-Tabellenführer Ritzing bei 2. Liga Süd-Klub Jabing. Die Mittelburgenländer setzten zwar den einen oder anderen Kaderspieler ein, hätten sich den Ausflug in den Landessüden aber wohl leichter vorgestellt. Nach 1:4-Rückstand glichen die Heimischen nach der Pause sogar zum 4:4 aus, ein Doppelschlag in Minute 73 und 74 ebnete aber das Weiterkommen – Endstand 4:7.

Bei den weiteren Duellen 2. Liga gegen Burgenlandliga beziehungsweise Regionalliga gab es in der Gruppe Mitte und in der Gruppe Nord klare Angelegenheiten zugunsten der höherklassigen Klubs. In Neudörfl ließ Ostliga-Neuling Draßburg nichts anbrennen und setzte sich 4:0 durch, ebenfalls 4:0 siegte St. Margarethen bei Mönchhof.

Bleibt noch der Landesliga-Lokalschlager zwischen Siegendorf und Wiederaufsteiger Klingenbach. Hier nutzten die Heimischen nach einem blitzschnellen 0:1 in Minute zwei und dem Ausgleich in der 8. Minute dann nach der Pause Eigenfehler der Gäste kaltblütig aus und setzten sich am Ende glatt mit 4:1 durch.

Neben den beiden abgebrochenen Spielen ist auch noch die Begegnung Breitenbrunn – Parndorf ausständig, diese wird am kommenden Dienstag (3.9., 19 Uhr) gespielt).

Weiter geht es im landesweiten Pokal dann übrigens mit dem Viertelfinale, das dann aber erst im Frühjahr 2020 gespielt wird. Geplanter Termin dafür ist mit dem 13. April der Ostermontag.