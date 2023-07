Lena Grabowski bei der Schwimm-WM: Wenn die Zeit nicht alles ist

Zumindest 2:10,39 Minuten gilt es zu erreichen, wer sich bei den Frauen über 200 Meter Rücken für die Olympischen Spiele 2024 in Paris qualifizieren will. Lena Grabowski hat zweifelsohne das Potenzial dazu. Ein Blick auf die Bestzeit der österreichischen Rekordhalterin belegt das - 2:08,19 Minuten hat Burgenlands aktuelle Sportlerin des Jahres drauf. Der Haken an der Sache: Diese Zeit stellte sie im Mai 2021 bei der Europameisterschaft in Budapest auf. 2023 schwamm die 20-Jährige im April in Stockholm im Kampf um Sekunden, Zehntel und Hundertstel mit 2:13,01 ihre persönliche Saisonbestleistung.

Ich möchte so an den Start gehen, dass ich nach dem Rennen weiß, dass in der Vorbereitung alles gepasst hat, dass im Kopf alles gepasst hat und ich in dem Moment auch nicht mehr geben konnte. Lena Grabowski im Vorfeld des 200-Meter-Rücken-Bewerbs

Auf Rechenspiele, wie sich die Leistungskurve Richtung Saison-Höhepunkt - und das ist nun einmal die derzeit laufende Schwimm-WM in Fukuoka - entwickelt hat, will sich Lena Grabowski daher gar nicht erst einlassen. Die Zeit und in weiterer Folge die Platzierung sei eben nicht alles, auch wenn es am Ende vordergründig ausschließlich darum gehen mag. Lieber sagt die Burgenländerin im Vorfeld ihres Bewerbs, der am Freitagvormittag mit den Vorläufen startet, am Abend fortgesetzt und tags darauf mit den Medaillenentscheidungen abgeschlossen wird: „Ich möchte so an den Start gehen, dass ich nach dem Rennen weiß, dass in der Vorbereitung alles gepasst hat, dass im Kopf alles gepasst hat und ich in dem Moment auch nicht mehr geben konnte. Die Zeit, die dabei rauskommt, die wird dann schon passen.“ Eine genaue Richtmarke peilt Grabowski offiziell nicht an, auch wenn „das Semifinale mein Wunsch“ und das „Olympia-Limit mein Traum“ wäre. Nachsatz: „Ich möchte einfach zum Höhepunkt Saisonbestleistung schwimmen. Was das dann ist, das kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen.“

Die persönlichen Voraussetzungen für einen guten Wettkampf passen jedenfalls. Gut akklimatisiert und auf die Verhältnisse in Japan eingestellt hat sich Grabowski bereits beim Pre-Camp in Kochi. „Das war sehr wichtig. Ich mag die Kultur hier sehr gerne, einzig die Luftfeuchtigkeit ist etwas gewöhnungsbedürftig.“ Im WM-Modus ist Grabowski ohnehin längst, auch beim aktiven Anfeuern der Teamkollegen in der Halle bei den diversen Bewerben. „Das ist richtig geil, auch weil die Atmosphäre einfach traumhaft ist.“

Dass Lena Grabowski „nur“ über die 200 Meter Rücken antritt und nicht, wie in der ursprünglichen Nennliste angeführt, auch über die 100 Meter am Start sein wird, ist übrigens einem Missverständnis geschuldet. „Ich wurde gemeldet, wusste das gar nicht und habe meine Nennung dann rasch zurückgezogen. Weil es nicht in die Vorbereitung gepasst hat, liegt mein Fokus hier eindeutig auf den 200 Metern.“ Dort will sie sich nun im Wettkampf-Modus beweisen. „Man kann nichts vorhersagen. Aber es ist zumindest ein positives Gefühl, das ich habe.“