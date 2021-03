Olympia kann kommen — zumindest angesichts der Leistung von Spitzenschwimmerin Lena Grabowski. Am Wochenende schwamm die Parndorferin in der Grazer Auster gleich in vier Bewerben in einer eigenen Liga und darf sich seither Vierfach-Staatsmeisterin nennen. Zudem legte sie noch drei EM-Limits drauf, bestätigte ein bereits erreichtes WM-Limit und stellte mehrere persönliche Bestzeiten sowie einen österreichischen Rekord auf. Insgesamt wurden es für die Athletin der Schwimm Union Neusiedl am See (SUNS) sogar neun Meistertitel: „Es hat sich herausgestellt, dass ich doch noch bei den Junioren startberechtigt bin“, erklärt die 18-Jährige. Zu den vier Staatsmeistertiteln kamen so überraschend noch fünf Meistertitel bei den Junioren dazu.

Ihrem Ruf als Rückenspezialistin wurde Grabowski bei den Staatsmeisterschaften absolut gerecht. In ihrer Paradedisziplin, den 200 Metern, erreichte sie in 2:05,54 Minuten sogar eine neue persönliche Bestzeit und österreichischen Rekord. Die Fabelzeit reichte sogar für die Bestätigung eines WM-Limits und ein zusätzliches EM-Limit. „Das Ticket für die WM (Anm.: 13. bis 18. Dezember 2021 in Dubai) hatte ich schon vom Vorjahr fix, für die Europameisterschaft (Anm.: 2. bis 7. November 2021 in Russland) habe ich mich nun auch qualifiziert“, freut sich die Sportpool-Athletin.

Grabowksi sorgt für Platz zwei der SUNS

In den Bewerben über 100 und 200 Meter Rücken kam die Konkurrenz ebenfalls nicht an das SUNS-Ass heran, über 100 Meter erreichte sie auch das EM-Limit und blieb mit 59,13 Sekunden sogar unter der Minuten-Marke. „Dass ich über alle drei Rückenstrecken neue Bestzeiten aufgestellt habe, bedeutet mir sehr viel. Das vergangene Jahr war kein leichtes, deshalb ist es schön, dass 2021 besser begonnen hat“, beweist Grabowski, dass sie auch eine Pandemie nicht von Bestleistungen abhalten kann.

Aber nicht nur in den Rückenbewerben, in denen die 18-Jährige ohnehin als Top-Favoritin ins Becken stieg, schwamm sie der Konkurrenz davon. Über 400 Meter Lagen schwamm sie ebenfalls zum Staatsmeistertitel und blieb bei den 4:44,98 Minuten 1,53 Sekunden unter der EM-Norm. Der wettkampffreie Feber mit intensivem Training in der Südstadt scheint sich also bezahlt zu machen. Das ohnehin starke Ergebnis garnierte sie noch mit Gold über 100 Meter Lagen und Bronze über 50 Meter Brust bei den Junioren. Der Schwimm Union Neusiedl am See bescherte das Aushängeschild damit den zweiten Platz in der Vereinswertung. Die Gelegenheit nutzte sie für einen Appell: „Die jungen Generationen sollen Schwimmen lernen“, fordert Grabowski mit Verweis auf die Bedeutung ihrer derzeit geschlossenen Heimtrainingsstätte, dem Neusiedler Hallenbad.

Wenig überraschend fällt das Resümee durchwegs positiv aus: „Ich bin sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Dass es so gut läuft, damit habe ich, ehrlich gesagt, nicht gerechnet“, übt sich Grabowski in sympathischem Understatement.

Als nächstes steht für sie Mitte April ein Qualifikationswettkampf in Stockholm an, bei dem noch weitere Limits purzeln könnten. „Im Mai geht es dann bereits zur Langbahn-EM, wo ich in den drei Rückenbewerben an den Start gehen werde“, erklärt sie: „Nun will ich aber erst einmal zum normalen Trainingsrhythmus zurückkehren und meine Leistung weiter aufbauen.“