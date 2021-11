Lena Grabowski: „War nicht das Maximum“

Zehn Jahre nach Markus Rogan sicherte die Parndorferin Lena Grabowski dem Österreichischen Schwimmverband wieder einmal eine Medaille bei Europameisterschaften. In ihrer Spezialdisziplin über 200 Meter Rücken schlug die Burgenländerin beim Finallauf in Russland als Dritte mit einer Zeit von 2:04,74 Minuten mit neuem österreichischen Rekord an – den sie am Vortag bereits verbessert hatte.

„Endlich habe ich es geschafft. Es bedeutet mir die Welt, ich kann das gar nicht in Worte fassen“, wollte es Grabowski unmittelbar nach ihrem Triumph gar nicht glauben. Mit ein paar Tagen Abstand lässt die Athletin der Schwimmunion Neusiedl am See (SUNS) noch einmal alles Revue passieren und blickt auch in die Zukunft. Die 19-Jährige schwamm in Kasan schließlich gleich zweimal österreichischen Rekord binnen zwei Tagen und rief einmal mehr ihre Leistung punktgenau ab – was auch an ihrer mentalen Stabilität liegt: „Mittlerweile weiß ich, dass genau das meine Stärke ist.“ Lachender Nachsatz: „Ich bin vor dem Wettkampf ruhiger als mein Trainer.“ Am sportlichen Plafond sieht sie sich jedenfalls nicht. „Das war nicht das Maximum, sonst bräuchte ich ja gar nicht weiterschwimmen. Es gibt noch genügend Möglichkeiten, um mich zu verbessern“, so Grabowski, die in diesem Schuljahr ihre Reifeprüfung ablegen wird.

Daher steht in der Südstadt die alltägliche Kombination aus Lernen und Trainieren im Vordergrund. Auch wenn das nächste Großevent bereits wartet. Von 13. bis 18. Dezember folgt die Kurzbahn-WM in Abu Dhabi. Wo sich die SUNS-Athletin ebenfalls gute Chancen auf eine Topplatzierung ausrechnet. „Ich denke schon, dass auch dort eine Finalteilnahme möglich ist.“ Nach der jüngsten Medaillen-Krönung wäre das die Fortsetzung in der stetigen Entwicklung Grabowskis. Die auch mit dem einen oder anderen Sager bei der EM die Aufmerksamkeit auf sich zog. Nicht zuletzt deshalb wartete nach der Österreich-Ankunft aus Russland eine Torte auf sie. Das Schwimm-Ass gab vor dem Finale bereits gut gelaunt zu Protokoll, einen „Besen fressen“ zu wollen, wenn sie mit einer Medaille heimkommen würde. Gesagt - getan – nur war es diesmal eine leckere Torte als Besen, den ihr ein Neusiedler Bäcker zauberte. „Leider konnte ich die nicht sofort essen, da es eine Punschtorte ist und ich noch mit dem Auto unterwegs war“, schmunzelte die junge Parndorferin. Die sich vom Geschmack der süßen Belohnung in der Zwischenzeit bereits persönlich überzeugen konnte. Auch dafür musste freilich Zeit sein.