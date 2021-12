Lena Grabowski: „Ziel ist Zeit von Kazan“

Am Sonntag stand Abu Dhabi mit dem abschließenden Formel 1-GP der Saison und dem unfassbar spannenden WM-Titelgewinn von Max Verstappen weltweit in den sportlichen Schlagzeilen.

Von heute, Donnerstag (16. Dezember), bis einschließlich kommenden Dienstag ist die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate auf einer anderen Ebene im globalen Fokus. Diesmal ist Abu Dhabi das kurzfristige Zentrum des Schwimmsports – findet hier doch die Kurzbahn-Weltmeisterschaft statt. Aus burgenländischer Sicht ist mit Lena Grabowski aus Parndorf wieder eine Fixstarterin bei einem der letzten Großevents des Jahres dabei. Die Schwimmunion Neusiedl-Athletin gehört zum zwölfköpfigen WM-Aufgebot des Österreichischen Schwimmverbands (OSV).

„Die Platzierung wird sich von selbst ergeben“

Grabowski fliegt dabei durchaus mit breiter Brust in den Wüstenstaat. Vier Medaillen holte sie sich zuletzt bei der neunten Kurzbahn Staatsmeisterschaft in der Grazer Auster. Einmal Gold und dreimal Silber standen am Ende auf ihrem Konto. Keine Garantie für eine erfolgreiche WM, aber zumindest eine gute Formüberprüfung. Am Montag flog die 19-Jährige mit dem OSV-Tross nach Abu Dhabi.

Lena Grabowski geht dabei nur über ihre Paradedisziplin, die 200 Meter Rücken, an den Start. „Mein Ziel ist, an die Zeit von Kazan heranzukommen. Die Platzierung wird sich dann von selbst ergeben“, ist die Sportpool Burgenland-Athletin überzeugt.

Die Erinnerungen an den erfolgreichen Wettkamf in Russland sind schließlich herausragend. Bei der Kurzbahn-EM im November holte sie in Russland eben über 200 Meter Rücken die Bronzemedaille in 2:04,74 Minuten. Die WM ist freilich wieder eine andere Bühne, bei der bis vergangene Woche auch noch gar nicht klar war, wer die härtesten Konkurrentinnen von Grabowski sein werden, wie sie vor dem Abflug berichtete: „Ich hab‘ noch gar keine Ahnung, wer an den Start gehen wird, da es noch keine Entry-List gibt.“

Und doch wird Lena Gra-bowski vor Ort früh genug Bescheid wissen, wie es um die personelle Qualität im Becken bestellt ist. Die Rahmenbedingungen rund um die Covid-Pandemie sind bereits klar. PCR-Tests vor dem Abflug und in Abu Dhabi direkt vor der Einreise, Maskenpflicht – in dieser Hinsicht weiß Lena Grabowski ohnehin längst, was Sache ist.