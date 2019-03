Nächste Talentprobe von Schwimm-Hoffnung Lena Grabowski .

Die 16-jährige Parndorferin Lena Grabowski schwamm am Freitagabend bei den offenen ungarischen Meisterschaften in Debrecen in 2:11,64 Minuten österreichischen Rekord und zum WM-Limit über 200 Meter Rücken. Damit belegte sie hinter Katalin Burian und Weltmeisterin Katinka Hosszu Platz drei.