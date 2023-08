Es wird ernst! Erste Chance auf Olympia-Quali bei der Segel-WM

Eben diese Möglichkeit einer raschen Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris will man seitens des österreichischen Segelnationalteams nutzen. Über 1.100 Athlet:innen werden bei diesem Mega-Event am Start sein, Österreich tritt mit sechs Teams sowie fünf Einzelathleten (11 Männer, 6 Frauen) in acht Klassen an: Lara Vadlau/Lukas Mähr, Rosa Donner/Niklas Haberl (beide 470er), Benjamin Bildstein/David Hussl, Keanu Prettner/Jakob Flachberger (beide 49er), Laura Farese/Matthäus Zöchling, Lukas Haberl/Tanja Frank (beide Nacra 17), Clemens Kübber (ILCA 7), Alina Kornelli, Valentin Bontus (beide Formula Kite), Lorena Abicht und Theo Peter (beide iQFoil).

Aus rot-goldener Sicht sind die unter der Flagge burgenländischer Klubs stehenden Boote Farese/Zöchling (Union Yachtclub Neusiedlersee - UYCNs), Haberl/Frank (UYCNs) sowie die Einzelkämpfer Lorena Abicht (UYCNs) und Valentin Bontus (Yachtclub Podersdorf) besonders interessant.

In allen zehn Klassen werden die ersten Quotenplätze für Paris 2024 vergeben. Die meisten Nationentickets, jeweils 16, werden im ILCA 6 und ILCA 7 ausgesegelt, während sich in der Formula Kite und im 470er nur die besten acht Nationen für die dann in Marseille ausgetragenen olympischen Segelbewerbe qualifizieren können. Frankreich ist als Ausrichter in allen Klassen gesetzt und wird bei der Vergabe der Quotenplätze nicht berücksichtigt.

„Ziel ist, so viele Nationentickets wie möglich zu lösen“

Matthias Schmid, Sportdirektor des Österreichischen Segel-Verbands (OeSV), sagt im Vorfeld: „Wir haben hier bei der Weltmeisterschaft in Den Haag die erste Chance, uns für Olympia zu qualifizieren – und diese erste Chance wollen wir auch nutzen. Unser Ziel ist es, in so vielen Klassen wie möglich das Nationenticket zu lösen. Wir haben für dieses Vorhaben unser Bestes getan und haben die limitierten Trainingsslots fast vollumfänglich besetzt und bestmöglich ausgenutzt. Das Revier bleibt ob der speziellen Strömung und Welle dennoch unberechenbar, und auch die aktuellen Starkwindbedingungen spielen uns nicht in die Karten – aber wir werden unser Bestes geben, um erfolgreich zu sein.“Nationentickets pro Klasse:iQFoil M & W: 11Formula Kite M & W: 8ILCA 6 & ILCA 7: 1649er & 49erFX: 10470er: 8Nacra 17: 9

OeSV-Sportdirektor Matthias Schmid: "Wir haben diesem Event heuer alles untergeordnet." Foto: OeSVDominik Matesa

Für die bestmögliche Unterstützung am Betreuersektor soll zusätzlich zu den Klassen-Trainern ein 15-köpfiges Betreuerteam, angeführt von Technologieabteilungs-Leiter und Doppelolympiasieger Roman Hagara sowie Meteorologin Elena Cristofori, sorgen. Schmid: „Wir haben diesem Event heuer alles untergeordnet. Die Weltmeisterschaft in Den Haag ist für uns alle die klare Zielregatta – und da gilt es von der ersten bis zur letzten Sekunde ein perfektes Setting zu haben, das es unseren Athlet*innen erlaubt, die vollste Konzentration auf das Abrufen ihrer besten sportlichen Leistung legen zu können.“Zeitplan | Weltmeisterschaft Den HaagFreitag, 11. August: 49er, 470er, Nacra 17Samstag, 12. August: 49er, 470er, Nacra 17Sonntag, 13. August: 49er, Nacra 17, ILCA 7Montag, 14. August: 470er, Nacra 17, ILCA 7, iQFoil, Formula KiteDienstag, 15. August: 49er, 470er, ILCA 7, iQFoil, Formula KiteMittwoch, 16. August: 49er, 470er, Nacra 17, iQFoil, Formula KiteDonnerstag, 17. August: 470er (MR), Nacra 17 (MR), ILCA 7, iQFoil, Formula KiteFreitag, 18. August: 49er (MR), ILCA 7, iQFoil, Formula KiteSamstag, 19. August: iQFoil (MS), Formula Kite (MS)Sonntag, 20. August: ILCA 7 (MR)