Yachtclub Podersdorf & die fünf Ringe: Bontus bei Olympia 2024 dabei!

Schon vor dem letzten Tag war klar, dass Valentin Bontus das Olympia-Ticket für Österreich in der neo-olympischen Formula Kite-Klasse fixiert hatte. Als Sechster ging der gebürtige Niederösterreicher, der für den Yachtclub Podersdorf startet, in die Medal-Series, wo er sich ins Finale kämpfte und dabei auch vor allem im Speedbereich überzeugen konnte. Dass es letztlich in dem finalen Vierer-Wettstreit keine Medaille wurde, mag ein kleiner Schönheitsfehler sein, unterm Strich überwog freilich die Freude.

So sagte Bontus im Zuge seiner Analyse: „Ich bin mit der Weltmeisterschaft unfassbar zufrieden und mega-happy. Hätte mir jemand am Anfang der Woche gesagt, wie das hier ausgehen wird, hätte ich es nicht geglaubt. Weitermachen – und das nächste Mal hole ich mir eine Medaille. Man lernt nie aus. Es war hier eine großartige Erfahrung, eine Competition auf allerhöchstem Niveau – da nimmt man richtig viel mit. Es gilt noch ein bisschen schneller zu werden, Kleinigkeiten umzustellen – und dann geht’s ab. Mein Trainer*innenteam und ich werden auch in Zukunft hart arbeiten. Unser Plan für die nächsten Wochen ist intensiv.“ Ende September folgt die Formula Kite-Europameisterschaft in Portsmouth. Da kann der 22-Jährige zumindest frei von der Leber weg aufgeigen, ohne etwaigen Olympia-Qualifikationsdruck. Den hatte der Athlet während der Segel-WM, ehe es am vorletzten Tag soweit war und die Quali für die Spiele in Paris 2024 feststand. Dementsprechend euphorisch reagierte Valentin Bontus auch, kein Wunder: „Ich kann es immer noch nicht glauben. Es ist ein so unfassbares Gefühl. Es ist ein harter Weg, der hinter mir liegt – aber jede Sekunde, die ich aufgebracht habe, hat sich bezahlt gemacht. Ich bin so stolz, dass ich mit dem Ticket meinen Eltern, Österreich und dem Verband für ihren großartigen Support etwas zurückgeben kann. Mit der Qualifikation für Olympia ist mir der erste große Stein vom Herzen gefallen.“

OesV-Sportdirektor Matthias Schmid zog Bilanz

Nicht nur Valentin Bontus war als Burgenland-Beitrag dabei, auch die Nacra 17-Boote Matthäus Zöchling/Laura Farese (Platz 12) sowie Lukas Haberl/Tanja Frank (Platz 14) und Lorena Abicht (Platz 79 im iQFoil) sind unter rot-goldener Clubflagge aktiv. Matthias Schmid, selbst dreimaliger Olympia-Teilnehmer und mittlerweile Sportdirektor des Österreichischen Segelverbands, nahm im Zuge einer Analyse Stellung und sagte über . . .

. . . Valentin Bontus: „Wir haben gewusst, dass Valentin in den letzten Wochen und Monaten gut gearbeitet und einen erneuten Sprung nach vorne gemacht hat. Schon bei den Pre-Olympics ins Marseille war er stark und hier hat er es gleich nochmal bewiesen – bei der wichtigsten Regatta im Jahr. Er hat dann abgeliefert, als es darauf angekommen ist – das ist schon sehr besonders. Trotzdem: Valentin ist noch immer kein kompletter Kiter. Bei manchen Bedingungen fehlt ihm noch ein wenig auf die Weltspitze. Aber wenn ihm die Gegebenheiten in die Karten spielen, so wie hier, dann braucht er sich nicht zu verstecken. Er hat hier in unglaublicher Manier zwei Semifinalläufe gewonnen – das ist eigentlich sensationell gut. Ich bin guter Dinge, dass er sich in Zukunft weiter verbessern wird. Der Wegfall des Qualifikationsstresses für Olympia wird seine Entwicklung beflügeln.“

. . . die beiden Nacra17-Boote: „Beide Teams haben bei dieser Weltmeisterschaft einen Sprung nach vorne gemacht. Wir sind definitiv in der Lage, dass wir Richtung Top-8 kommen können – da wollen wir bei den Olympischen Spielen auch sein. Wir forcieren in dieser Klasse weiterhin ein ‚Squad-System‘: Zwei gleichstarke Boote pushen sich hier gegenseitig und bringen sich immer weiter nach vorne. Natürlich ist das eine große mentale Herausforderung, weil am Ende nur ein Boot zu den Spielen fahren kann – aber durch diesen internen Druck werden sie sich weiter verbessern. Wir haben den Quotenplatz zwar hier knapp verpasst, vom aktuellen Level her können wir aber davon ausgehen, dass wir in der Katamaran-Klasse das Nationenticket holen und ein Boot bei den Spielen haben werden. Wir haben den letzten Winter – auch dank der Fortschritte am Materialsektor durch das Technologie-Förderprojekt des österreichischen Sportministeriums – einen Sprung gemacht. Wenn uns das wieder gelingt, dann kommen wir noch näher an die Top-Boote ran.“

. . . Lorena Abicht: „Lorena hatte bei dieser Weltmeisterschaft viele ‚Ups and Downs‘. In manchen Bedingungen war ihre Performance – vor allem für sie selbst – enttäuschend. Sie schafft es noch nicht, ihre guten Trainingsleistungen, sie kann mit Goldfleet-Athletinnen problemlos mithalten, in der Regatta umzusetzen. Aber das ist nicht ungewöhnlich, bei einem Wettkampf ist der Druck viel höher, alles chaotischer – da braucht es Erfahrung. Ihr größtes Potenzial liegt definitiv in der Intuition und im Automatismus. Da haben ihre Konkurrentinnen, die seit Kindesbeinen an diesen Sport ausüben, noch einen deutlichen Vorteil. Das wettzumachen wird eine große Herausforderung – aber ich gehe davon aus, dass sie ihre guten Ansätze in Zukunft zu einem großen Ganzen zusammensetzen kann und es dann auch in der Regatta zeigen wird. Dann wird ihr auch ein großer Sprung gelingen.“