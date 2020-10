Die Vorfreude war groß: Nach mehrmonatiger Regattapause, abgesagten Großevents und komplizierten Trainingslagern waren die Erwartungen für die Segel-Europameisterschaft am Attersee in Oberösterreich entsprechend hoch. Die Ausbeute der heimischen Segler blieb aber hinter den Erwartungen zurück.

Heißeste Medaillenanwärter waren am Papier Steuermann Thomas Zajac und Barbara Matz im Nacra17-Event. Das Ziel waren die Top-Sechs, auch mit den Medaillenrängen liebäugelte das BYC-Duo bereits. Doch nach einem eher verpatzten Start und einem Fehlstart zum Beginn des Finaltages zerschlugen diese Hoffnungen an den Wellen des Attersees, unterm Strich blieb dem Olympia-Bronze-Medaillisten von Rio 2012 nur Platz 19. Seiner damaligen Partnerin, Tanja Frank und ihrer Vorschoterin Lorena Abicht ging ebenfalls der Knoten nicht rechzeitig auf. Trotz Top-Ten-Resultats am Sonntag kam das 49erFX-Duo nicht über Platz 23 hinaus.

Rot-goldener Lichtblick bei dieser Europameisterschaft waren allerdings Laura Farese und Matthäus Zöchling vom Union Yachtclub Neusiedl am See (UYCNs): Das 20-jährige Nacra17-Team fuhr sogar den Vorbildern Zajac/Matz auf und davon, bei ihrer ersten Europameisterschaft verbesserten sich die beiden OeSV-Youngsters nach zwei Wettfahrten unter den besten zehn zum Schluss noch auf Rang 17.