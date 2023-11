Nacra17-Klasse: Rot-goldener Zweikampf um einen Olympia-Quotenplatz

Tanja Frank (Union Yachtclub Neusiedlersee, UYCNs) und ihr Partner Lukas Haberl (UYC Mondsee) haben so wie Matthäus Zöchling und Laura Farese (beide UYCNs) das idente Ziel für die Europameisterschaft in Portugal. Weil dem Österreichischen Segelverband in der Katamaran-Klasse noch der Quotenplatz für Olympia 2024 fehlt, rittern beide Teams nun genau darum. Der besten noch nicht qualifizierten europäischen Nation winkt das Ticket. Neun Nationen sind nach der WM im August vor Den Haag bereits durch, was das Nationenticket betrifft - Österreich schrammte als Zehnter knapp vorbei. In Plätzen bedeutete das damals Rang zwölf für Farese/Zöchling und Platz 14 für Frank/Haberl. Bei der zweiten Chance könnte den beiden rot-weiß-roten Booten neben der Spannung rund um das direkte Duell auch vor allem das dänische Team Saouma-Pederson/Borreskov gefährlich werden. Diese wurden 13. bei der WM und spitzen nun ebenfalls auf den Quotenplatz für Dänemark.

Unterschiedliche Voraussetzungen in der Vorbereitung

Vor Ort sind die Nacra17-Vertreter bereits seit 20. Oktober. Neben einem Trainingsblock, der allerdings durch Starkwind und meterhohe Wellen beeinträchtigt war, stand auch eine Warm-up-Regatta mit den Rängen fünf (Farese/Zöchling) und sechs (Frank/Haberl) am Plan.

Generell besser ging es dabei Matthäus Zöchling und Laura Farese. Eine neue Lackmischung für noch mehr Schnelligkeit sowie konkretes Tüfteln an den Starts soll dabei ein weiteres wichtiges Puzzleteil für den Erfolg sein. Farese: „Vom Gefühl her ist etwas weitergegangen seit Den Haag. Wenn wir unsere Trainingsleistungen umsetzen können, sind wir vorne dabei.“ Auch vom neuen Anstrich erwartet sich das Duo einen weiteren Schritt, wie Matthäus Zöchling bestätigt: „Die technische Entwicklung in unserer Sportart ist unaufhaltsam – hier wird im Zehntelmillimeterbereich getüftelt. In unserer Klasse sind speziell Ruder und Foils einer ständigen Evaluierung ausgesetzt, kleine Änderungen können hier Großes bewirken.“

Matthäus Zöchling und Laura Farese haben viel am Material und den Starts getüftelt - das soll sich nun in guten EM-Ergebnissen zeigen. Foto: OeSV/Matesa

Weniger glücklich waren Tanja Frank und Lukas Haberl. Frank laboriert an einer Fingerverletzung, Haberl verpasste einen kompletten Trainingsblock krankheitsbedingt. Bereits im Vorjahr verlief die EM-Vorbereitung nicht ideal - nach einem positiven Corona-Test von Frank nach dem ersten Tag musste das Duo die Wettkämpfe abbrechen. Dennoch will Tanja Frank, in Rio 2016 mit Tom Zajac Olympia-Bronzemedaillengewinnerin, vor Vilamoura ihr drittes Nationenticket holen: „Wir wollen Österreich auch in unserer Klasse für die Olympischen Spiele qualifizieren. Unser klares Ziel ist damit das Erreichen des Quotenplatzes. Wir sind davon überzeugt, dass wir dafür das Können und die notwendige Erfahrung haben. Für die Regatta müssen wir diese Dinge miteinander verbinden – dann können wir unsere beste Performance abrufen. Wenn uns das gelingt, dann sind wir optimistisch, das Nationenticket für Österreich zu holen.“