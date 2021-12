Neue Kapitel für Matz und Zajac

In Rio 2016 holte Thomas Zajac mit Tanja Frank Nacra-17-Bronze, gleichzeitig das einzige rot-weiß-rote Edelmetall Österreichs bei den Olympischen Spielen. Danach trennten sich die Wege von Frank und Zajac. Der Steuermann blieb seiner Bootsklasse treu und machte gemeinsam mit der Neusiedlerin Barbara Matz weiter. Ziel: Olympia 2020 in Tokio. Das Segel-Gespann schaffte dann auch die Quali für die Spiele, die Covid-bedingt im Sommer 2021 mit einem Jahr Verspätung über die Bühne gingen. Auf dem Weg dorthin gewannen Matz und Zajac gleich im ersten Jahr die traditionsreiche Kieler Woche, 2018 holte man bei der Weltmeisterschaft vor Aarhus das Nationenticket für Tokio. 2019 siegte das Duo erneut bei der Kieler Woche. Bei Olympia selbst lief es nicht ganz nach Wunsch. Mit Platz elf wurde das Medal Race denkbar knapp verpasst.

Dennoch überwogen am Ende die positiven Momente: „Es war eine sehr schöne, aufregende Zeit, auf die ich voller Stolz zurückblicke. Wir haben gemeinsam viele Erfolge gefeiert und ich kann aus dieser Zusammenarbeit viel mitnehmen. Vor allem die Hingabe und Hartnäckigkeit, die Babsi jeden Moment für unser Ziel eingebracht hat, war faszinierend“, blickt Thomas Zajac auf die gemeinsamen Jahre mit Barbara Matz zurück. Auch die 23-jährige Vorschoterin zieht Positives aus dieser Segel-Partnerschaft: „Die Olympia-Kampagne mit Tom war ein riesengroßer Gewinn für mich. Ich bin sehr dankbar, diese Chance bekommen zu haben und blicke mit viel Stolz auf das Erreichte zurück.“

Olympia bleibt im Visier von Barbara Matz

Während für Zajac seit Wochenbeginn seine Zeit als Heeresleistungssportler vorbei ist, bleibt Barbare Matz im Bundesheer-Programm. „Ich hatte 15 Jahre das Privileg Spitzensportler beim österreichischen Bundesheer zu sein – das ist die längstmögliche Dauer. Dafür bedanke ich mich herzlich“, meint der 36-Jährige, dessen Zukunft noch offen ist, sich aber definitiv im Spitzensport abspielen wird: „Ob ich noch einmal eine Kampagne starte, entscheide ich spätestens im Frühsommer 2022.“ Zumindest vorübergehend sieht er seinen Aufgabenbereich beim SSL Gold Cup, den M32-Regatten und beim Middle Sea Race: „Das sind Fixpunkte im Frühjahr“, meint der Bronzemedaillen-Gewinner von Rio, der auch als Coach Erfahrungen sammeln will: Er wird Aufbauarbeit für das indische Nacra17-Team leisten. OesV-Sportdirektor Matthias Schmid möchte Zajac aber auch weiterhin für das rot-weiß-rote Team gewinnen: „Sein Know-how ist unerlässlich für den österreichischen Segelsport.“

Matz peilt indes definitiv eine weitere Olympia-Teilnahme für die kommenden Spiele 2024 in Paris an: „Ich bin jung, motiviert und arbeite an einem weiteren Olympia-Start.“