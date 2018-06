Aktuell befindet sich Tanja Frank in Aarhus (Dänemark), um gemeinsam mit ihrer Segel-Partnerin Lorena Abicht dort zu trainieren, wo Anfang August die Weltmeisterschaft stattfindet. Zwei Jahre nach dem großartigen Auftritt in Rio, bei dem Frank mit Thomas Zajac im Nacra17-Bewerb Bronze holte, soll heuer am besten wieder Edelmetall herausschauen.

Diesmal allerdings in einer anderen Bootsklasse. Die 25-Jährige wechselte nach Rio in die 49er-Familie. Dort ist sie nicht mehr Vorschoterin, sondern am Steuer, was zu Beginn eine große Umstellung war, trotzdem ist das Duo im Zeitplan.

„Natürlich hat man als Steuerfrau mehr Verantwortung, gar nicht was das Ergebnis betrifft. Da weiß ich selber, dass die Vorschoterin immens wichtig ist, aber vor allem für die Vorschoterin fühlt man sich verantwortlich. Am Anfang war es schon sehr schwer, aber mittlerweile bin ich selbst manchmal verblüfft, wie gut es funktioniert“, meint die Seglerin. Sportlich hat sich für Tanja Frank also einiges geändert seit den Olympischen Spielen 2016.

„Der Trubel nach den Spielen war anfangs groß, aber als dann die Skirennen begonnen haben, war es auch schon wieder vorbei…“Tanja Frank über den Hype direkt nach Rio 2016

Was die finanziellen Möglichkeiten betrifft, muss sich das 49er-Duo allerdings nach der Decke strecken: „Der Trubel nach den Spielen war anfangs groß, aber als dann die Skirennen begonnen haben, war es auch schon wieder vorbei“, so Frank, die aber trotzdem mit der Situation zufrieden ist, obwohl: „Reich wird man nicht beim Segeln. Am Ende des Jahres ist man froh, wenn man nichts verloren hat. Wir haben zum Glück unseren Sponsor und sind beide beide beim Bundesheer, was uns im Privatleben hilft. Ansonsten sind wir auf staatliche Fördermittel angewiesen.“

Andere Nationen wie Frankreich, Australien oder Neuseeland hätten mehr Möglichkeiten, sind daher auch die großen Gegner auf der internationalen Segelbühne. Umso mehr freut es die Sportlerin vom Union Yachtclub Neusiedlersee, dass die heimischen Segler regelmäßig bei Großereignissen zuschlagen.

Logisch, dass Tanja Frank mit Lorena Abicht daher auch in Tokio 2020 dabei sein will. Zuerst muss dafür, dass Nationen-Ticket geholt werden. Erste Möglichkeit: ein Top-Acht-Platz bei der Weltmeisterschaft. Danach muss man sich gegen die rot-weiß-rote Konkurrenz durchsetzen. Derzeit gibt es drei Boote, wobei Frank/Abicht bislang die besten Resultate einfuhren. Ein zweiter Platz beim Weltcup-Auftakt in Tokio und Rang drei in Miami sorgten für jede Menge Selbstvertrauen: „Weil wir jetzt wissen, dass wir vorne mitsegeln können.“

Der Zeitplan und die Vorbereitung für die kommenden Spiele sind jedenfalls dicht gedrängt. Eine Woche nach der WM im August geht es sofort ins Olympia-Revier nach Japan, wo fünf Wochen trainiert und ein Weltcup-Bewerb bestritten wird. „Das ist relativ lange, da bin ich schon gespannt, wie wir das meistern.“

Schon mit zwei Jahren ab ins Segelboot

Der Terminplan für Tanja Frank ist also gut gefüllt, viel Zeit zum Abschalten bleibt nicht. Noch dazu, wenn man neben dem Profi-Dasein noch ein Studium (MBA für Spitzensportler) absolviert. Wenn die Olympia-Medaillengewinnerin dann einen der wenigen Tage im Jahr daheim in Wien verbringt, wird dieser genutzt: „Um Freunde und Familie zu treffen. Außerdem gehe ich dann gerne klettern oder spiele Badminton.“

Meistens sind ohnehin nur ein paar Tage für „Abschalten“ vom Segeln möglich. Als Zurückstecken empfindet die Wienerin dies nicht: „Weil ich es nicht anders kenne. Ich war schon immer im Segelboot.“ Mit zwei Jahren hat sie mit dem Sport in der Segel-Schule ihrer Mutter begonnen . „Und der hat mich seitdem nicht mehr losgelassen“ erzählt die sympathische Sportlerin mit einem Lächeln.

Die Freude am Segel-Sport ist auch einer der ganz großen Motivationsfaktoren für Frank. Und genau so will sie in zwei Jahren bei den nächsten Olympischen Spielen an den Start gehen.