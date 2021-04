Nachdem aber alles abgesagt und verschoben wurde, habe man in Abstimmung mit den Trainingspartnern ein Revier gesucht, das ähnliche Bedingungen wie das olympische in Enoshima bietet. Die Weltranglistenzehnten sind nun mit den Trainingskollegen aus Italien, Großbritannien und Argentinien in Marina di Ragusa.

Matz rechnet mit perfekten Bedingungen. "Wir erwarten dank der Seabreeze eine ähnliche Welle wie in Japan und konstant zwischen 14 und 15 Knoten Wind." Die geplant gewesene Regatta vor Lanzarote wurde von Zajac/Matz bewusst gestrichen. "Wir waren im März noch auf Sardinien stationiert, und eine An- und Abreise wäre mit großem Aufwand verbunden gewesen. Bis zu acht Trainingstage hätten wir verloren, und lange Reisen bergen auch erhöhtes Infektionsriskio", nannte die Burgenländerin die Gründe. Damit hat das Duo seit der Heim-EM im Herbst 2020 am Attersee keinen Wettkampf mehr bestritten.

Für Olympiabronze-Medaillengewinner Zajac ist aber die Partnerschaft mit den Italienern, Briten und Argentiniern die in dieser Situation beste Vorbereitung auf Olympia: "Diese Trainingsgruppe ist wohl die stärkste und von der Performance her elitärste weltweit." Santiago Lange/Cecillia Carranz sind etwa die amtierenden Olympiasieger.

Im Camp werden professionelle Regatten simuliert sowie finale Materialtests absolviert. "Momentan sind wir dabei, das Großsegel und den Gennaker für die Spiele festzulegen. Auch bei den Foils stehen noch Testeinheiten an", weiß Matz.