„Wir haben keine einzige Segelstunde verpasst“, sagt Thomas Zajac, der mit Barbara Matz bis zur vergangenen Woche in Sardinien weilte. Seit Jänner war das Nacra17-Duo auf der italienischen Insel im Zuge eines Trainingslagers. „Und das war wirklich gut, die Bedingungen waren top. Wir hatten viel Wind und wenig Wind, hohe Welle und Flachwasser. Das hat alles wirklich gut gepasst“, freut sich der 35-Jährige, für den es eigentlich im Anschluss nach Hause gehen hätte sollen.

Mit Anhänger, Boot und Auto trat aber nur die Neusiedlerin Matz den Heimweg an. Zajac flog spontan über das Wochenende in die USA nach Miami — nicht zum Urlauben logischerweise. Zajac: „Es hat sich kurzfristig ergeben, dass ich in Florida eine Regatta segeln kann.“ Und zwar in einer amerikanischen Segel-Liga. Als Taktiker wurde Zajac für das Team Catapult engagiert, um bei diesem Katamaran-Event mitzusegeln. „Die Serie hat einen sehr hohen Stellenwert hier, aber ist Owner Driver. Das heißt, es darf nur der Eigentümer steuern. Das macht es manchmal ein wenig kompliziert, obwohl alle gute Segler sind. Aber unser Eigentümer segelt normal Rumpfboote und steigt jetzt erst ins Katamaran-Business ein.“

Am Ende wurde es in der M32-Serie für Zajac und sein Team, das auch einige Wettfahrt-Siege holte, Rang fünf. Über einen Fakt freute sich der Olympia-Bronzemedaillen-Gewinner 2016 besonders: „Die M32-Serie ist wie eine eigene Liga, wo nur Profis dabei sind und fast das ganze Jahr in dieser Liga fahren. Da als Europäer reinzukommen, ist ganz cool. Ich bin nämlich der einzige Europäer, der da mitgefahren ist – und mal sehen, wenn es passt, dann in der Zukunft vielleicht wieder.“ Gleichzeitig schlug Zajac zwei Fliegen mit einer Klappe: „Zum einen, um einmal einen Fuß dort reinzusetzen und zum anderen, um auch wieder eine Regatta zu segeln, und das auf einem hohen Niveau.“ Zurück zum großen Ziel von Zajac, den Olympischen Spielen in Tokio: Regatta-Praxis gibt es vor dem Großevent nur noch wenig.

Kompakter Fahrplan in Richtung Tokio

Die Princess Sophia Trophy in Mallorca wurde ebenso abgesagt wie das Event vor Hyéres. „Ernüchternd für uns, als wir davon erfahren haben“, berichtet der Nacra17-Steuermann und führt fort: „Umso mehr hat es mich dann eben motiviert so spontan nach Miami zu fliegen.“ Und damit machte der ehrgeizige Sportler seinen ohnehin dichten Terminkalender noch voller, denn das Wort Pause kommt dort so gut wie nicht vor. Der Fahrplan Richtung Tokio sieht aktuell so aus: Seit Beginn der Woche packen Zajac und Matz den zweiten Container für Tokio und seit heute, Donnerstag, ist man wieder auf dem Weg nach Sardinien, wo fokussiert trainiert wird. „Das wird eine Zweitages-Reise über 1.000 Kilometer von Neusiedl nach Sardinien“, erklärt Zajac.

Dort will man bis Ende März oder Anfang April bleiben, danach geht es voraussichtlich weiter nach Sizilien, weil dort höhere Wellen zu erwarten sind. „Fix ist jedenfalls, dass wir mir unserer Trainingsgruppe zusammen bleiben und das ist die schnellste der Welt.“ Mit den Engländern, Argentiniern und Italienern sind ausschließlich Weltmeister und Olympia-Medaillengewinner dabei. Im Mai geht die Reise dann nach Japan, wo auch eine Regatta gefahren wird.

Davor gibt es aber zehn Tage Pause für Thomas Zajac und den ganz großen persönlichen Höhepunkt des Jahres: „Meine Lebensgefährtin und ich erwarten Anfang Mai Nachwuchs, ein Mädchen. Da wird dann zehn Tage nicht gesegelt. Zumindest ich tu das nicht.“ Im Anschluss geht es Schlag auf Schlag weiter. Eben die Reise nach Japan, wo man mehrere Wochen bleibt und im Juni kurz wieder retour nach Europa kommt. Eventuell wird die Kieler Woche noch mitgenommen und dann steht schon Olympia am Programm.

Das Wort „Pause“ kommt also für Thomas Zajac praktisch einem Fremdwort gleich.