Tanja Frank/Lukas Haberl: Spontan zurück Richtung Olympia

„Wir machen im Grunde rasche und schnelle Fortschritte. Das ist am Anfang relativ leicht, weil die Lernkurve steil ist. Da können wir wirklich zufrieden sein“, meint Tanja Frank zum bisherigen Zusammenspiel mit dem Oberösterreicher Lukas Haberl. Seit Oktober sitzt Frank wieder im Nacra17-Boot, wo sie 2016 mit Thomas Zajac Olympia-Dritte wurde und nun eine neue Olympia-Kampagne mit Blickrichtung Paris 2024 in Angriff nimmt. Bei den Olympischen Spielen in Tokio im vergangenen Sommer segelte die 28-Jährige noch gemeinsam mit Lorena Abicht in der 49er-Fx-Klasse.

Jetzt ist vorerst einmal Pause für Tanja Frank angesagt, sie zog sich beim Trainingslager auf Sardinien eine Fußverletzung zu. Die noch in Cagliari gestellte Erstdiagnose wurde nun nach eingehenden Untersuchungen in Wien bestätigt. Die Bronzemedaillengewinnerin von Rio zog sich eine Fraktur des rechten Würfelbeins zu und laboriert an einem Ödem an der Bruchstelle. Am 4. März erfolgt der nächste Kontrolltermin, bis dahin muss der verletzte Fuß weitestgehend entlastet werden. „Klar war es im ersten Moment eine Schocknachricht, aber mittlerweile ist die Schwellung nahezu vollständig zurückgegangen und ich spüre einen stetigen Heilungsprozess“, berichtet Frank. Bereits angelaufene physiotherapeutische Einheiten mit Ultraschallbehandlung und Lymphdrainage sollen den Heilungsprozess beschleunigen. „Natürlich sind die vier Wochen Pause blöd, aber das sind Dinge, die kann man eben nicht ändern.“

Die Seglerin bleibt aber nicht untätig: „Ich versuche eben, das zu machen, was jetzt geht.“ Krafttraining steht da im Vordergrund. Die Blickrichtung geht ganz klar in Richtung Rückkehr auf das Boot: „Ich möchte am 7. März unbedingt wieder auf das Wasser. Da startet unser Trainingslager vor Palma de Mallorca, wo wir dann auch unsere erste gemeinsame Regatta anstreben. Ich werde intensiv – und unter bester Anweisung meines Ärzte- und Physiotherapeuten-Teams – auf dieses Ziel hinarbeiten und bin optimistisch, im März wieder am Boot zu stehen.“

Dass Frank aktuell wieder im Nacra17-Boot tätig ist, war letztendlich eine spontane Entscheidung: „Ich habe nach Tokio überhaupt nicht gewusst, was ich machen will. Will ich überhaupt weitersegeln? Wie will ich weitersegeln? Und es hat sich dann einfach so ergeben. Es war ein großer Zufall, ich habe mich dann schnell wohlgefühlt und ich glaube, dass ich immer neue Herausforderungen brauche. Deshalb ist eben der Wechsel wieder zustande gekommen.“

Und OeSV-Sportdirektor Matthias Schmid sagt: „Der Nacra-17 ist ein richtig brutales Boot, vor allem bei Starkwind – und das ist Tanja zum Verhängnis geworden. Die Verletzung ist für ein neu zusammengestelltes Team, wie es Lukas Haberl und Tanja eben ist, ein Rückschlag in ihrer gemeinsamen Entwicklung. Sie brauchen so viele Wasserstunden wie möglich. Dennoch bin ich überzeugt davon, dass die beiden mit ihrer Akribie und Leidenschaft die entstandenen Defizite rasch wieder aufholen werden.“ Steuermann Lukas Haberl wird die kommenden Wochen übrigens für Krafttrainingseinheiten nutzen. „Der Plan für Lukas Haberl sah, parallel zum Wassertraining, ohnehin vor, Schwerpunkte im Kraftbereich zu setzen“, gewinnt Schmid der Wassertrainingspause Positives ab. Zudem haben die beiden nun auch mehr Zeit, anstehende Arbeiten am Boot vorzunehmen, um dieses für die erhoffte Regatta-Premiere vor Palma rennfertig zu bekommen.