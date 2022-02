Tanja Frank und Lukas Haberl: „Lernen jeden Tag etwas dazu“

„Im Moment ist es so, dass wir jeden Trainingstag etwas Neues dazulernen“, berichtet Tanja Frank über ihre neue Herausforderung. Zur Erinnerung: Im Sommer war die Seglerin vom Union Yachtclub Neusiedler See noch gemeinsam mit Lorena Abicht in der 49erFx-Klasse bei den Olympischen Spielen in Tokio aktiv.

Seit Oktober sitzt sie mit Lukas Haberl im Nacra17-Boot – jene Bootsklasse, in der Frank 2016 mit Thomas Zajac Olympisches Bronze holte. Bis Ende Feber bleibt das Gespann Frank/Haberl noch in Sardinien, um sich noch besser aufeinander abzustimmen. Danach geht es nach Palma de Mallorca, wo Anfang April die erste Regatta (Princess Sophia) auf dem Programm steht.

Der weitere Fahrplan: Hyéres (Frankreich), Training in Den Haag (wo nächstes Jahr die erste Olympia-Quali über die Bühne geht), bevor dann im Sommer zwei Großevents anstehen: Zuerst die Europameisterschaft in Aarhus und im August dann die WM in Kanada. Während Frank dem Segeln und auch dem Ziel Olympische Spiele treu bleibt, schlägt ihre ehemalige Partnerin Lorena Abicht einen neuen Weg ein. Die ebenfalls für den Union Yachtclub Neusiedler See tätige Sportlerin bleibt zwar am Wasser, wechselt aber vom Segelboot auf das Surfbrett, genauer gesagt in die spektakuläre iQ-Foilklasse.

Für Thomas Zajac ging es zuletzt wieder nach Indien, wo der 36-Jährige als Trainer das indische Nacra17-Nationalteam coacht und tatkräftig unterstützt. Im Feber will der grundsätzlich für den Burgenländischen Yachtclub startende Zajac dann im heimischen Segelverband ein wenig Jugendarbeit betreiben, ehe dann Anfang März die Asian Games mit den Indern in Abu Dhabi anstehen.

Selbst versucht Zajac so viel wie möglich zu trainieren und sich fit zu halten, auch im Nacra17-Boot. „Damit ich da am Ball bleibe“, so der Jung-Familienvater. Daneben stehen auch noch Gespräche bezüglich diverser Big Boat-Klassen an.