Seit Anfang Jänner sind Thomas Zajac und Barbara Matz — mit wenigen Ausnahmen — unterwegs in Sachen Segeln. Zuletzt war das Nacra17-Duo drei Wochen in Uruguay auf Trainingslager.

„Da waren unglaublich gute Bedingungen, meterhohe Wellen und richtig anspruchsvolle Erfahrungen dabei“ berichtet Zajac, der 2016 in Rio mit Tanja Frank Bronze holte. Trainiert wurde gemeinsam mit jenem argentinischen Bootsteam, dem Olympiasieger Santiago Lange angehört und mit dem man eine (vertragliche) Trainingspartnerschaft hat – bis eine Woche vor den Olympischen Spielen in Tokio.

Kaum Pausen bis zu den Spielen 2020

Das Tempo, das die Segler gehen, bleibt hoch. Es geht Schlag auf Schlag weiter. Aktuell befindet man sich auf Mallorca, dann geht es zum Weltcup nach Genua, weiter zur EM (Weymouth) und zur Kieler Woche. Abschließend folgt noch ein langer Block im japanischen Olympiarevier inklusive zweier Wettkämpfe. Zeit zum Verschnaufen gibts da kaum. Ende 2019 steht die Weltmeisterschaft am Programm, bevor dann ab Feber nur noch der Fokus auf Olympia gerichtet ist.

„In Wahrheit ist aber jetzt schon vieles oder fast alles auf Tokio abgestimmt. Wir sind gut im Plan. Klar kann es immer besser laufen, aber wir haben uns toll nach vorne gearbeitet. Babsi hat ja quasi bei Null begonnen, sich aber enorm entwickelt. Unser Ziel ist es, uns regelmäßig in die Top-Sechs zu bringen und dann in Tokio um die Medaillen mitreden zu können. Wir sind jetzt schon sehr konstant, obwohl wir keine Regatta gewonnen haben, waren in allen Bewerben unter den Top-Ten“, so Zajac.

Das Olympia-Ticket sicherte sich das Boot bei der letztjährigen WM in Aarhus. „Und da war nicht klar, wie Babsi reagieren wird. Es war die Frage, ob der Druck zu hoch ist oder ob sie es schafft ihr Soll zu bringen. Eingetroffen ist dann was ganz anderes. Sie ist über sich hinausgewachsen. Das war schon sehr cool, wie sie das über die Bühne gebracht hat und stimmt mich sehr zuversichtlich.“

Ob es die letzten Spiele für den 33-Jährigen sind, kann er noch nicht sagen. „Vor Rio 2016 war meine Meinung, dass ich nach den Spielen wahrscheinlich aufhöre und wenn ich eine Medaille hole, höre ich fix auf. Aber Segeln ist meine Leidenschaft und genau das, was ich machen will. Deshalb beschäftige ich mich mit der Zukunft nach Tokio auch erst wieder am ersten Tag, nachdem die Spiele vorbei sind.“ Und die werden richtig herausfordernd. „Das Revier ist definitiv nicht einfach. Wir waren bereits im Olympiagebiet und dort kann es ganz riesige Wellen geben. Wir konnten zwei Tage gar nicht trainieren, weil es fast schon lebensgefährlich war. Aber an sich liegen uns Bedingungen mit höheren Wellen.“ Die großen Gegner in Tokio sind laut Zajac die Trainingspartner aus Argentinien, die Australier und die Italiener.

Projekt abseits vom Segeln

Rückblick Olympia 2016: Thomas Zajac sicherte sich damals mit Tanja Frank die Bronzemedaille. „Viel verändert hat sich nicht. Segeln ist weiterhin eine Randsportart, die auch hohe Kosten mit sich trägt.“ Und da wollen die heimischen Segler jetzt ansetzen. Gemeinsam mit Sponsor Candidate hat man ein Projekt ins Leben gerufen: „Wir bauen jetzt eine Plattform auf. Das Konzept ist, dass wir alle zwei Wochen ein Video rausbringen. Da geht es gar nicht so sehr um das Segeln selbst, sondern um das Rundherum. Sprich unsere Reisen, den Lifestyle und was eben außerhalb vom Boot passiert.“ Mehr Infos:

www.candidatesailing.com