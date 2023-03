Landesmeisterschaften: UET räumte wieder ab

Werbung

Bei der burgenländischen Landesmeisterschaft gab es diesmal 43 Tanzbeiträge der UET Dancers. Neben 29 ersten, sieben zweiten und fünf dritten Plätzen fanden vier von fünf Tageshöchstwertungen und vier Jurypreise ihren Weg nach Eisenstadt.

Zu den Abräumern des Tages gehörte die 28 Tänzerinnen starke Projektgruppe „Peaches“. Sie ertanzte mit 140 Punkten nicht nur die Tageshöchstwertung der Senioren, sondern die insgesamt höchste Punktezahl des Bewerbs. Die Gruppe „Dancing Divas“ brachte mit „Die Freundin von“ einen sehr emotionalen Beitrag auf die Bühne, was von der Jury mit der Auszeichnung „Beste Choreografie“ in der Disziplin Technik belohnt wurde. „Beste Choreografie“ in der Disziplin Show ertanzten die „Quartett Queens“.

Besonders aufgefallen ist die Tänzerin Emilia Fritz sowohl im Duo mit Lana Adolf als auch im Solo. Für ihre Leistung kürte sie die Jury mit der Auszeichnung „Talent“. Stephanie Török und Zör Lung Li ertanzten mit ihrem eigens choreografierten Duo „Stay“ 136 Punkte und damit die Tageshöchstwertung der Masters. Über die Tageshöchstwertung der Junioren jubelte Iris Franta. Sie erreichte mit ihrem Solo „Fix You“ von Becci Schindler 132 Punkte. Besonders hohe Punkte erzielte auch Solo-Debütantin Carola Koisser mit 127 Punkten und sie wurde mit der Tageshöchstwertung der Kinder belohnt.

„Alle Tänzerinnen und Tänzer haben wirklich großartige Leistungen vollbracht und können zurecht stolz sein. Wir freuen uns schon alle auf nächste Woche, wo wir in Bratislava für eine Qualifikation zu den World Dance Masters antreten“, so Leiterin Doris Rupp.