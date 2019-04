ADMIRA – MATTERSBURG 0:2.

SVM-Trainer Klaus Schmidt schickte seine Startelf mit zwei Änderungen gegenüber dem 3:1-Sieg gegen Innsbruck auf das Feld. Statt Cesar Ortiz, der angeschlagen ausfiel, stand wieder Thorsten Mahrer im Abwehrzentrum. Offensivmann Marko Kvasina nahm vorerst auf der Bank Platz. Dafür begann Andreas Kuen. Nach drei Minuten gab es dann die erste Chance für die Gäste. Nach einer Ecke war Thorsten Mahrer per Kopf knapp dran, allerdings wurde sein Versuch noch gerade vor der Linie geklärt.

Mattersburg blieb dominant und ließ vor der Pause kaum etwas zu, konnte sich aber selbst nicht in Form eines Treffers belohnen. Kurz vor der Pause hätte Sasa Kalajdzic die Mattersburger beinahe dafür bestraft, sein Versuch in aussichtsreicher Position fiel aber zu leicht aus. Im Gegenzug köpfelte Martin Pusic knapp vorbei. Und in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs hatte dann erneut Pusic den Führungstreffer auf dem Fuß, brachte den Ball aber aus wenigen Metern nicht optimal auf das Tor.

Pusic traf vom Elfmeter-Punkt

Nach der Pause überstanden die Mattersburger zunächst eine Eckball-Serie der Heimischen unbeschadet. Im Konter traf Martin Pusic nur die Latte. Sekunden später gab es Elfer nach einem Foul an Rene Renner. Pusic verwandelte sicher zum 1:0 für die Schmidt-Elf. Danach Glück den SVM: Kalajdzic traf per Kopf Aluminium. In der Folge überstanden die Burgenländer eine gute Phase der Admiraner unbeschadet, auch weil die Niederösterreicher nicht wirklich konkret wurden.

Bei einem vermeintlichen Handspiel von Philipp Erhardt im Strafraum gab es keinen Elfer für die Gastgeber. Praktisch im Gegenzug sorgte Renner für die Entscheidung als er nach einem Einwurf mit dem Kopf zur Stelle war. Letztlich war es ein verdienter Sieg für den SVM, der sechs Runden vor Ende 12 Punkte Vorsprung auf Schlusslicht Innsbruck bedeutet. Vorne fehlen dem Tabellenzweiten weiterhin drei Punkte auf Rapid, weil die Hütteldorfer in Hartberg siegten. Am Samstag geht es erneut gegen die Admira, wenn man zu Hause im Pappelstadion auf die Südstädter trifft.