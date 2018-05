SIEGENDORF - NEUBERG; DONNERSTAG, 16.30 UHR.

Wie schon in der Anfangsphase der Rückrunde, kommt es auch im BFV-Cupfinale in Siegendorf zum Aufeinandertreffen mit dem SV Neuberg. Im Frühjahr gab es ein 1:1-Remis und jetzt? Klar ist, dass der ASV Siegendorf wieder als großer Favorit ins Rennen geht. Dieser Rolle will man gerecht werden.

Und wieder ein Südlicher. Für Raphael Ebner (l.) und Co. geht es nach dem 5:1 in Rotenturm im Finale gegen Neuberg. Foto: D. Fenz | Daniel Fenz

„Wir werden alles investieren, um den Titel zu holen. An diesem Wochenende ist die Meisterschaft zweitrangig. Wir können maximal Dritter werden, was ein sensationelles Ergebnis für einen Aufsteiger ist. Neuberg ist ein unangenehmer Gegner, sie werden wieder sehr defensiv stehen und mit einer Fünferkette agieren. Wir müssen unsere Chancen konsequent nutzen“, berichtete Siegendorf-Coach Michael Porics.

Anders die Lage beim Gegner, der noch um den Klassenerhalt in der Liga kämpft und zudem am Wochenende gegen Deutschkreutz quasi ein „direktes“ Duell anstehen hat.

Auf in den Norden! Hinter dem SV Neuberg liegen sportlich schwierige Zeiten, denn seit Saisonbeginn stecken Klaus-Peter Puhr (r., gegen Neusiedls Sascha Steinacher) und Kollegen im Abstiegskampf fest. Etwas Trost fand man in den BFV-Cupspielen, die man wie etwa zuletzt gegen den SC Neusiedl allesamt positiv erledigte und morgen, Donnerstag, zum Finale nach Siegendorf reisen darf. | Patrick Bauer

„Natürlich wollen wir gewinnen, aber wir nehmen sicher auch Rücksicht auf die Meisterschaft und es kann sein, dass wir Kicker schonen. Siegendorf ist Favorit, aber wir haben schon bewiesen, dass uns diese Rolle liegt“, sagte Neuberg-Trainer Andi Konrad.

Aktuelle Infos: Bei den Hausherren sind alle Mann mit an Bord, Trainer Porics kann also aus dem Vollen schöpfen. Bei den Gästen sind auch alle Kicker fit, wobei Niki Mayer oder Jerome Kovacs eine Pause bekommen könnten.

Beide Teams sind im ÖFB-Cup dabei

Ein sehr spannender Nebenaspekt sickerte vorab schon durch: Weil einige Aufsteiger aus den Regionalligen in diesem Jahr in die neu geschaffene 2. Liga Amateur-Vereine von Bundesliga-Klubs – und so nicht berechtigt für den ÖFB-Cup – sind, wird unter anderem auch das Burgenland ein viertes Ticket für den österreichweiten Pokal erhalten. Das bestätigte man seitens des BFV. Ursprünglich waren es nur drei.

Zum Zug kommt neben dem Cupsieger und den beiden besten rot-goldenen Vereinen (Parndorf, Neusiedl) somit nun auch der (unterlegene) Cup-Finalist.