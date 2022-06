Siegendorf macht das Double perfekt

Werbung

SIEGENDORF - DRASSBURG 2:0. Wer gedacht hatte, die Siegendorfer hätten nach der Meisterparty am vergangenen Freitag in Parndorf müde Beine, der irrte. Der Burgenlandliga-Meister bestimmte über weite Strecken das Spielgeschehen im "Cupfinale dahoam". Nur in Minute elf gab es eine heikle Szene aus Sicht der Hausherren. Eine Direktabnahme von Draßburg-Mittelfeldspieler Florian Krutzler aus rund 20 Metern klatschte an die Latte. Damit war das Pulver der Gäste aber auch schon großteils verschossen. Siegendorf blieb hellwach und jubelte nach 38 Minuten. Ein sehenswertes Zusammenspiel zwischen Leo Tompte und Oscar Castellano schloss Florian Frithum zur Führung ab. Der Großteil der 611 Zuseher jubelte.

Zweites Frithum-Tor sorgte für Entscheidung

Nach der Pause änderte sich wenig am Charakter der Partie. Draßburgs Bemühungen endeten spätestens an der stabilen Siegendorfer Abwehr und die Gastgeber selbst waren bei den eigenen Offensivaktionen deutlich gefährlicher wie etwa bei einem blitzschnellen Konter in Minute 54. Tompte lief alleine auf Draßburg-Tormann Marcel Spanraft zu, bewies Übersicht und setzte Frithum in Szene. Und der hatte keine Mühe mehr den Ball zum 2:0 über die Linie zu befördern. Draßburgs Antwort? Die blieb harmlos. Einzig Patrik Handler (80.) - mit einem Kopfball - war noch knapp am 2:1 dran, das gelang dem Ostliga-Team aber nicht mehr. Siegendorf spielte den Vorsprung abgebrüht über die Zeit und durfte binnen drei Tagen nun den zweiten großen Coup feiern.

STIMMEN

Siegendorf-Präsident Peter Krenmayr: "Eine sensationelle Saison, besser geht es gar nicht. Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft."

Doppel-Torschütze Florian Frithum: "Das Double ist einfach unfassbar für uns. Ein überragender Abschluss einer überragenden Saison. Ich bin sehr froh, dass es sich für mich noch ausgegangen ist und ich fit war. Der Doppelpack ist dann natürlich so etwas wie eine Krönung für mich."

STATISTIK

ASV SIEGENDORF - ASV DRASSBURG 2:0 (0:0).-

Torfolge: 1:0 (38.) Frithum, 2:0 (54.) Frithum.

SR: Jandl.- Siegendorf, 611.

Siegendorf: Gessl; Höller, Stoilov, Bartholomay, Zeco; Castellano, Niklas Lehner; Frithum (64. Bastian Lehner), Secco (52. Ivanovic), Jani (75. Reinisch); Tompte.

Draßburg: Spanraft; Eichberger, Melezovic, Stevanovic, Puchegger (71. Markovic); Harrer, Chribik (56. Csmarich); Szaffich (56. Alozie), Krutzler (71. Hauser); Handler, Mujanovic.