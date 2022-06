Ostliga-Segen hier, Relegations-Fluch auf Raten dort

Werbung

Sechsmal ging es in der Parndorfer Klubgeschichte seit dem erstmaligen Ostliga-Aufstieg 2003 bereits in Hin- und Rückspielen über Sein oder Nichtsein in Österreichs zweithöchster Spielklasse. Lediglich einmal setzte sich der SC/ESV durch – 2013 gegen Blau-Weiß Linz. Ansonst ging die Truppe stets als Relegations-Verlierer vom Platz.

„Jeder weiß, wie es gelaufen ist. Wir müssen das aus den Köpfen rausbekommen.“ Parndorf-Trainer Paul Hafner hakt die Niederlage gegen Siegendorf ab

Diesmal ist die Sache ein wenig anders, wartet keine klassische Relegation, sondern ein Mini-Turnier mit den beiden Zweiten der Landesligen aus Wien und Niederösterreich. Der Sieger des in Tabellenform ermittelten Bewerbs steigt auf. Und es geht nicht um die 2. Liga, sondern um den Aufstieg in die Ostliga.

Nach dem 1:3 gegen Siegendorf (siehe unsere Berichte dazu unten) ist vor dem Start der Entscheidungsspiele aber erst einmal kollektives Wundenlecken angesagt.

Burgenlandliga Siegendorf holt in Parndorf den Titel

Burgenlandliga Parndorf gegen Siegendorf: Das Spiel der Spiele steht an

Die Spieler haben eine Woche Urlaub und sehen sich erst am 13. Juni wieder beim Training. Eine große Analyse des Spiels der Spiele wird es nicht geben. „Das bringt auch gar nichts. Jeder weiß, wie es gelaufen ist. Wir müssen das aus den Köpfen rausbekommen“, lautet das Credo von Coach Paul Hafner.

Ins gleiche Horn stoßen die Spieler. Kapitän David Dornhackl: „Die Niederlage ist passiert. Aber wir müssen den Mund abwischen und nach vorne schauen. Nur weil wir das verloren haben, ist die ganze Saison, die wir davor gespielt haben, nicht schlecht.“

Und Torschütze Lukas Eisenbarth ergänzt: „Ganz ehrlich: Diese Woche will eh keiner den Ball sehen. Wir brauchen da etwas Abstand.“

Auftaktgegner Krems: „Ein schwerer Brocken“

So ganz ohne Fußball geht es dann aber natürlich nicht. Der erste Relegationsgegner Krems (am 18. Juni ist Parndorf in der Wachau zu Gast) wurde schon beobachtet. Dornhackl verfolgte den Livestream des Spiels gegen den niederösterreichischen Landesliga-Meister Scheiblingkirchen.

Mit 3:0 setzten sich die Kremser vor 700 Zuschauern daheim durch. „Wir sind vorgewarnt. Das ist eine starke Mannschaft, keine Frage.“ Auch Hafner sah sich die Partie an. „In dieser Mannschaft sind lauter Routiniers. Ein schwerer Brocken.“

Aber der Parndorfer Cheftrainer hat seine Motivationsansprache wohl schon fertig. Diese zu verfassen ist ihm bei der Auswärtsperformance seiner Truppe nicht schwer gefallen. „Wir sind in diesem Spieljahr auswärts noch ohne Niederlage. Und da waren schwierige Partien dabei. Verstecken brauchen wir uns sicher nicht.“

Was Relegationsspiele betrifft, darf man die Parndorfer ohnehin getrost als Routiniers auf diesem Gebiet bezeichnen. In der jüngsten Geschichte gab es sechs Duelle (siehe unten), nur einmal ging der SC/ESV als Sieger hervor. So geschehen 2013 gegen Blau-Weiß-Linz.

Wer saß damals als Trainer auf der Bank? Richtig: Paul Hafner. „Wir wissen also, wie es geht“, scherzt der Parndorfer Übungsleiter und lässt unmittelbar danach ernste Worte folgen: „Das sind ganz schwierige Partien. Wir werden noch einmal alles mobilisieren und aus uns rausholen, um da weiterzukommen.“

Kapitän David Dornhackl fiebert der Relegation auch schon entgegen. „Ich bin so etwas wie der Relegationskönig und war bei sechs solcher Partien dabei – natürlich auch beim Sieg gegen Blau-Weiß-Linz.“ Wie es gegen Krems klappen kann? „Wir müssen nur an unsere bisherigen Auswärtsspiele denken und genau so spielen. Dann kommen wir da drüber.“

Meister Siegendorf: 1B soll in der 2. Klasse Nord starten

Beim neuen Burgenlandliga-Meister ist hingegen alles eitel Wonne. Am Montag folgte noch der BFV-Cupsieg, wir berichteten:

BFV-CUP Siegendorf macht das Double perfekt

Präsident Peter Krenmayr: „So eine Saison mit einem Double ist einfach nicht zu toppen, ich bin so stolz auf die Mannschaft. Zuletzt feierten wir eine unglaubliche Serie von 21 ungeschlagenen Spielen – 20 Siege, ein Unentschieden. Jetzt wartet jede Menge Arbeit auf uns. Die Kampfmannschaft soll noch punktuell verstärkt werden.“

Siegendorfer Meistermacher. Präsident Peter Krenmayr wurde nach dem fixierten Titel in Parndorf von den Spielern gefeiert. Foto: Foto Frank/Schneeweiß

Alois Höller wechselt nach Scheiblingkirchen, Thomas Bartholomay steht vor einem Wechsel nach Leobendorf:

Burgenlandliga Zwei Siegendorf-Routiniers auf Abwegen

Mit einem defensiven U21-Teamkicker aus dem Senegal steht man in Verhandlungen, ein junger Linksfuß für die Defensive soll diese Woche fixiert werden. Auch das eine oder andere Talent aus der Fußballakademie Burgenland könnte ein Thema werden.

Ein großer Brocken wird auch die für einen Regionalligisten nötige 1B, die statt einer Reserve als Kampfmannschaft im Landesverband aufläuft. Hier braucht es laut Krenmayr noch einige Handgriffe – so gibt es etwa noch kein Trainerteam und auch noch keine eigens zugeordneten Funktionäre. Personell wolle man beim zweiten Anzug des Neo-Meisters aber nicht nur mit 15- und 16-jährigen Youngsters auflaufen.

Es gelte eine gute Mischung zu kreieren. So soll um die Routiniers Christoph Varga, Christoph Kruisz und Florian Terdy eine schlagkräftige Truppe aufgebaut werden. Drei bis vier Verstärkungen, jedenfalls ein zentraler Mittelfeldspieler und ein Stürmer, könnten folgen – eventuell gibt es auch Siegendorfer, die bislang auswärts gespielt haben und wieder zurückkehren.

Krenmayr freut es jedenfalls „für die Burschen, dass sie in einen geregelten Meisterschaftsbetrieb in die 2. Klasse Nord kommen werden und dort Spielpraxis sammeln können.“