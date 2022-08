Aufsteiger mit Ostliga-Heimdebüt gegen Polster-Elf

Werbung

SIEGENDORF - WIENER VIKTORIA, FREITAG, 19 UHR.

Nach zwei Auswärtsspielen zum Saisonstart, geht es für den Aufsteiger aus Siegendorf endlich in die heimische Arena. Dort kommt mit Toni Polsters Viktoria ein Gegner, der zuletzt Bruck mit 5:1 vom eigenen Kunstrasenplatz schoss. Jene Brucker, die Siegendorf zum Auftakt 2:1 schlugen.

Einen Quervergleich will ASV-Trainer Marek Kausich daraus gar nicht ableiten: „Natürlich wird die Aufgabe nicht leicht, aber wir haben uns auch Selbstvertrauen geholt beim Sieg in Draßburg. Wir sind sehr froh, jetzt auch daheim zu spielen und wollen uns eine gute Taktik zurechtlegen, um Viktoria vielleicht auch ein wenig zu überraschen.“

Personell kann Siegendorf so gut wie aus dem Vollen schöpfen, Kausich hat also wieder die Qual der Wahl. Der eine oder andere wird also nicht im Kader stehen. Zuletzt traf es Offensivspieler Philipp Reinisch, der beim Derby in Draßburg auf der Tribüne Platz nahm, jetzt aber wieder ein Option ist.