Burgenlands neue Alpin-Landesmeister: Altbekannt und Comeback-Sieg

Auf der bestens präparierten Piste in der steirischen Schwabenbergarena Turnau fanden auch heuer die Burgenländischen Landesmeisterschaften in den einzelnen Klassen statt. Burgenlands Ski-Vizepräsident und Obmann des Skiclubs Neudörfl, Josef Töltl, sorgte mit seinem Team wieder für einen reibungslosen Ablauf während der Landesmeisterschaften.

Nachdem es offene Meisterschaften waren, fanden sich auch zahlreiche Athleten aus Niederösterreich, der Steiermark und Wien ein. Mit Laura Dorner (SK Eisenstadt) und Andreas Guttmann (USCO Oberwart) setzten sich auch heuer die altbekannten Favoriten durch. Beide waren unschlagbar, die Titel im Riesenslalom, Slalom und in der Kombination gingen an die Deutschkreutzerin und den Oberwarter. Detail am Rand bei Dorner: Die 22-Jährige beendete 2018 ihre Karriere als Skirennläuferin, nun wagte sie spontan ein Comeback – und was für eines. So blieb sie in der Gesamtwertung jeweils ganz vorne. Guttmann setzte sich im Slalom auch in der offenen Wertung durch, im Riesenslalom wurde er Neunter und als bester rot-goldener Fahrer klarerweise auch Landesmeister. Im Nachwuchsbereich setzte die Oberdorferin Tina Hetfleisch, ihre ältere Schwester ist Ex-Grasski-Ass Kristin Hetfleisch, ein burgenlandweites Ausrufezeichen.

Landesmeister Allgemeine Klasse

Riesenslalom weiblich: Laura Dorner

Riesenslalom männlich: Andreas Gutmann

Slalom weiblich: Laura Dorner

Slalom männlich: Andreas Gutmann

Kombination weiblich: Laura Dorner

Kombination männlich: Andreas Gutmann

Landesmeister Schüler

Riesenslalom weiblich: Tina Hetfleisch

Riesenslalom männlich: Peter Verhas

Slalom weiblich: Tina Hetfleisch

Slalom männlich: Maximilian Wagner

Kombination weiblich: Tina Hetfleisch

Kombination männlich: Lukas Hofleitner

Riesenslalom/Damen

1. Laura Dorner (Jahrgang 1999,

SK Eisenstadt) 1:11,10 Minuten

(1. Lauf: 35,92/2. Lauf: 35,18)

2. Kristina Lechner (2004, Skiunion Strahlegg)

1:11,34 (35,56/35,78)

3. Frederika Adlbrecht (2005, SC Edelweiss)

1:13,48 (36,97/36,51)

4. Gundi Dürschmid (1966, SV Schottwien)

1:21,87 (40,96/40,91)

5. Renate Waltenberger (1949, SC Neusiedl/ See) 1:59,55 (59,87/59,68)

Riesenslalom/Herren

1. Stefan Hirschegger (2005, WSV RB Spital a.S.)

1:04,69 (32,26/32,43)

2. Dominic Haider (1992, SCU Frankenfels)

1:04,71 (32,13/32,58)

3. Robert Haberl (1973, WSV St.Kathrein)

1:05,10 (32,62/32,48)

4. Timon Kanik (2000, SC Stattegg)

1:05,15 (32,47/32,68)

5. Daniel Winter (2003, WSV RB Spital a.S.)

1:05,56 (32,61/32,95)

6. Bernhard Schober (1987, SV Schottwien)

1:05,57 (32,70/32,87)

7. Manuel Scharrer (1981, U. Bad Leonfelden)

1:06,28 (32,82/33,46)

8. Markus Heitzinger (2001, UKS-AMS Wien)

1:06,53 (33,04/33,49)

9. Andreas Guttmann (1993, USCO Oberwart)

1:06,73 (33,05/33,68)

10. Thomas Wieseneder (1970, SCU Frankenfels)

1:06,81 (33,17/33,64)

11. Josef Heiling (1969, Union Mönichwald)

1:06,83 (33,20/33,63)

12. Paul Wagner (1999, USCO Oberwart)

1:07,72 (33,48/ 34,24)

Weitere platzierte Burgenländer:

18. Hannes Voit (1963, SC Neudörfl)

1:10,32 (34,80/35,52)

19. Tim Gangoly (2004, USCO)

1:10,57 (35,39/35,18)

20. Matthias Resch (2004, USCO Oberwart)

1:10,83 (35,25/35,58)

22. Felix Portschy (2004, USCO)

1:11,06 (35,71/35,35)

27. Karl-Heinz Koller (1964, SC Grafenschachen)

1:11,90 (35,85/36,05)

29. Dominik Maletschek (1998/SC Neusiedl/See)

1:12,41 (36,38/36,03)

30. Markus Wibmer (1971, SC Großpetersdorf)

1:15,02 (37,51/37,51)

31. Christoph Gogl (1959, SC Neusiedl/See)

1:22,38 (41,11/41,27)

32. Michael Sedlarik (1974, SC Großpetersdorf)

1:26,28 (43,07/43,21)

Slalom/Damen

1. Laura Dorner (1999, SK Eisenstadt)

1:30,76 (45,47/45,29)

2. Frederika Adlbrecht (2005, SC Edelweiss)

1:32,76 (46,12/46,64)

3. Gundi Dürschmid (1966, SV Schottwien)

1:47,15 (52,93/54,22)

Slalom/Herren

1. Andreas Guttmann (1993, USCO Oberwart) 1:20,21 Minuten (39,87/ 40,34)

2. Markus Heitzinger (2001, UKS-AMS Wien)

1:21,50 (40,78/40,72)

3. Bernhard Schober (1987, SV Schottwien)

1:21,85 (39,39/42,46)

Weitere platzierte Burgenländer:

9. Paul Wagner (1999, USCO Oberwart)

1:27,99 (42,51/45,48)

11. Christoph Gogl (1959, SC Neusiedl am See)

2:01,28 (58:16/1:03,12)

Schülerbewerbe Slalom

Schülerinnen /Gesamtergebnis

5. Tina Hetfleisch (2006, USC Pinkafeld)

1:29,50 (44,07/45,43)

8. Emma Eberhardt (2006, SC B. Tatzmannsdorf)

1:34,29 (48,03/46,26)

14. Julia Sax (2009, SC Neudörfl)

2:06,90 (1:03,75/1:03,15)

Schüler /Gesamtergebnis

16. Maximilian Wagner (2006, USCO Oberwart)

1:38,74 (48,53/50,21)

17. Lukas Hofleitner (2007, SC Neudörfl)

1:38,95 (48,61/50,34)

Schülerbewerbe Riesenslalom

Schülerinnen/Gesamtergebnis

1. Tina Hetfleisch (2006, USC Pinkafeld)

1:06,94 (33,27/33,67)

6. Emma Eberhardt (2006, SC Tatzmannsdorf)

1:11,01 (35,42/35,59)

15. Katharina Pöschl (2009, SC Tatzmannsdorf)

1:28,69 (44,11/44,58)

17. Julia Sax (2009, SC Neudörfl)

1:36,62 (47,65/48,97)

Schüler/Gesamtergebnis

19. Peter Verhas (2006, SC Bad Tatzmannsdorf)

1:14,00 (37,47/36,53)

21. Lukas Hofleitner (2007, SC Neudörfl)

1:16,04 (36,85/39,19)

23. Maximilian Sedlarik (2009, Großpetersdorf)

1:18,38 (39,34/39,04)

25. Ben Beiglböck (2008, SC Großpetersdorf)

1:20,14 (39,88/40,26)

Angeführt sind bei den Ergebnissen der Schülerbewerbe die burgenländischen Teilnehmer am Gesamtergebnis - dazu gibt es aber auch einzelne Jahrgangs-Wertungen – www.skizeit.net

Bambini- & Kindercup

Mädchen/Riesenslalom

1. Leonie Fuchs (2010, SC Neudörfl) 29,21

2. Lara Hümer (2010, SC Neudörfl) 31,08

3. Valentina Wibmer (2010,

SC Großpetersdorf) 31,84

4. Madeleine Schützenhofer (2010,

SC Grafenschachen) 32,33

5. Viktoria Hauser (2010, SC Neudörfl) 34,73

6. Hannah Sax (2013, SC Neudörfl) 35,70

7. Lieke Frey (2014, SC Großpetersdorf) 35,73

8. Anna Princ (2012, SC Neudörfl) 36,57

9. Sophie Holzgethan (2010, SC Neudörfl) 36,72

10. Theresa Wibmer (2014,

SC Großpetersdorf) 37,11

11. Lina Stockmayer (2012, SC Neudörfl) 39,84

12. Valentina Schöberl (2012, SC Neudörfl) 43,14

Burschen/Riesenslalom

1. Mateusz Kalwa (2011, Waidhofen) 23,40

2. Lukas Rinner (2011, Skiunion Strallegg) 27,92

3. Luca Payerl (2015, Au bei Turnau) 28,03

4. Fynn Robin Frey (2010, Großpetersdorf) 28,32

5. Finn Beiglböck (2010, Großpetersdorf) 30,70

6. Mario Bauer (2013, SV Schottwien) 30,90

7. Paul Fülöp (2014, SC B. Tatzmannsdorf) 33,07

8. Philipp Scharf (2011, SC Neudörfl) 33,34

9. Luca Hümer (2012, SC Neudörfl) 42,31

10. Gabriiel Schöberl (2014, SC Neudörfl) 45,82

Landesmeisterschaft

SKISPORT/ERGEBNISSE