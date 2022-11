Purer Nervenkitzel: 13-jähriger Südburgenländer als Schanzen-Talent

Werbung

Wintersport ist in Österreich heilig. Unzählige Sternstunden gab es bereits live und vor den Fernseh-Bildschirmen. Wenn die Kitzbühler Streif oder der Schladminger Nacht-Slalom ruft, ist das ein Pflichttermin für viele rot-weiß-rot motivierte Hobbysportler.

Aber nicht nur die Alpinen, auch die Nordischen sind in der Beliebtheitsskala ganz oben anzusiedeln. Thomas Morgenstern, Gregor Schlierenzauer, Andi Goldberger oder Stefan Kraft, um nur ein paar Beispiele zu nennen: Sie alle sprangen mit ihren Leistungen, Medaillen oder auch alleine mit ihrem sympathischen Auftreten in die Herzen der Fans.

Alles begann mit dem Goldi-Cup

Gut möglich, dass in den kommenden Jahren auch ein weißer Fleck von der Landkarte der Nordischen verschwindet. In Willersdorf, das zu einem Ortsteil von Oberschützen zählt, ist nämlich ein junges Skisprung-Talent zuhause. Name? Paul Grabenhofer, 13 Jahre jung und seit 2019 dem Skispringen erlegen.

Alles begann mit dem Goldi-Cup. Diesen rief der ehemalige Weltklasse-Athlet Andi Goldberger vor knapp 15 Jahren ins Leben, um motivierten und interessierten Jung-Sportlern eine Möglichkeit zu bieten, sich auf einer kleinen Schanze einfach mal auszuprobieren. Mittendrin auch die Familie Grabenhofer aus dem Burgenland, die erst mit dem ältesten Sohn Jonas, und dann auch mit Manuel, an diesem jährlichen Event teilnahm und sich die beiden Burschen daran versuchten.

Auch für den Dritten im Bunde, Paul, nahm die Familie den Weg zum Goldi-Cup auf sich. Und der blieb dann. „Ich bin dort ziemlich gut gehupft“, so der 13-Jährige, der ergänzte: „Die Trainer fragten mich, ob ich nicht einmal bei einem Training vorbeischauen wolle. Das hab‘ ich gemacht.“ Nachsatz: „Sie sagten mir schon Talent nach.“

„Schlieri“ als Vorbild!

Wie viele andere Springer begann Paul mit Skifahren. Schon mit „drei Jahren“ stand er erstmals auf den Skiern und ist auch heute noch Mitglied des Oberwarter Skiklubs. Das eine ist richtig cool, die Liebe gehört neuerdings aber eben der Springerei. In diesem September wechselte er dafür auch nach Eisenerz ins Ski-Internat. Mit 15 anderen Mitschülern bewältigt er die Hürden des Schulalltags.

„Es ist keine reine Skisprung-Klasse“, erzählte er und fügte an: „So viel Unterschied zu meiner alten Schule in Oberschützen ist es gar nicht. Es gibt halt mehr Wintersport.“ Klar, denn darauf soll auch Pauls weiterer Lebensweg fußen. „Der Weltcup ist schon mein Ziel“, meinte der sympathische Youngster und schoss nach: „Mein Lieblingsspringer ist der Gregor Schlierenzauer.“

Der hat in seiner sehr erfolgreichen Karriere quasi alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Da hat unsere rot-goldene Hoffnung noch ein Stück (Trainings)-Weg zu gehen. Aber auch „Schlieri“ startete einst ähnlich, denn die Überwindung vor dem ersten Sprung ist bei jedem gleich. Und es braucht auch die gewisse „Pfeif mir nix“-Mentalität, die nicht jeder in seinem Mindset mit sich trägt. „Natürlich ist man vorm ersten Sprung nervös, aber wenn man einmal in der Spur ist, muss man eh springen“, erklärte der 13-jährige Grabenhofer, als wenn es das Normalste der Welt wäre.

Für ihn ist es das. Zuletzt verbesserte er seinen persönlichen Rekord von 68 auf 71 Meter und mittlerweile springt er schon HS90-Schanzen. Über das gesamte Jahr nimmt er dabei an diversen Wettkämpfen teil. Der Aufwand ist riesig, der Sport nicht billig, auch weil sich Paul körperlich noch ständig weiterentwickelt und es immer wieder neue Ausrüstung braucht.

Die gesamte Familie stemmt es mit Freude und auch Oma und Opa müssen mithelfen, wenn irgendwo in Österreich ein Bewerb ansteht und der Junior am „Zitterbalken“ sitzt. Für anderes bleibt wenig Zeit. Normalerweise kickt er nämlich noch ganz gern und ist auch fester Bestandteil der SPG Avita Therme U14. „Wenn es sich ausgeht, bin ich dabei“, sagt er, wohlwissend, dass für eine erfolgreiche Karriere gewisse Dinge hintanstehen müssen. Um sich seine Träume zu verwirklichen.

„Planica!“, kommt es wie aus der Pistole geschossen, als die BVZ ihn nach einer Schanze, die er unbedingt einmal springen wolle, befragte. Dort liegt der Schanzenrekord ja auch bei nicht weniger als 252 (!) Metern. Für uns Wintersport-Fans vorm Fernseher so schon der pure Nervenkitzel – für Paul Grabenhofer das ganz normale Lebensziel!