Durchstarterin. Julia Dujmovits kehrte nach ihrem Rücktritt im Jahr 2018 nun wieder zurück auf die Snowboard-Bühne. Der erste Schritt ist der Weltcup, in weiterer Folge peilt die 33-Jährige den Parallel-Bewerb bei den Olympischen Winterspielen in Peking 2022 an.

FIS/Miha Matavz