Die diese Saison ins Renngeschehen zurückgekehrte Olympiasiegerin Dujmovits laborierte bei den Bewerben in Italien im Dezember noch an einer Ellbogenluxation, Schöffmann an den Folgen einer im Training erlittenen schweren Gehirnerschütterung.

Dujmovits muss in der Qualifikation am Samstagvormittag (10.00 Uhr) mit einer hohen Nummer ins Rennen. Die Burgenländerin hoffte auf den Sprung ins Finale der besten 16 am Nachmittag. "Zu Beginn hatte ich noch etwas damit zu kämpfen, um den Trainingssturz von Anfang Dezember aus dem Kopf zu bekommen, doch mit jeder Fahrt ist es mir besser gelungen, wieder an das Limit zu gehen", sagte sie nach den jüngsten Trainingstagen auf der Reiteralm.

Bei den Herren streift Benjamin Karl in Scuol nach seinem Sieg in Carezza, wo er im großen Finale seinen Teamkollegen Andreas Prommegger um eine Hundertstelsekunde bezwungen hat, das Gelbe Trikot des Weltcupleaders über. Im Vorjahr wurde der Niederösterreicher dort Zweiter.