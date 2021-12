Julia Dujmovits: Eine Basis und gute Aussichten

Inwiefern die beiden ersten Parallel-Weltcupbewerbe gerade im Olympia-Winter schon der Weisheit letzter Schluss sind – am 8. Februar 2022 wird in China beim Riesenslalom um Edelmetall gekämpft –, ist freilich noch nicht absehbar. Schlecht ist es aber sicher nicht, gut in die Saison zu starten. Das gelang Julia Dujmovits, die mit Platz vier beim Riesenslalom und Platz sechs im Slalom zweimal punkten konnte. Beim ersten Bewerb entschied im kleinen Finale am Ende nur ein Hauch gegen die 34-jährige Sulzerin, als sie ihrer deutschen Gegnerin Carolin Langenhorst um drei Hundertstelsekunden unterlag. „Ich habe im Video gesehen, dass ich im kleinen Finale eigentlich vorne gelegen bin, aber meine ausgestreckte Hand bei der Zieldurchfahrt etwas zu weit oben gewesen ist und ich dadurch den Lichtschranken zu spät ausgelöst habe. Das sollte nicht passieren, kommt aber immer wieder vor, da die Lichtschranken nicht immer gleich montiert werden“, so die Olympiasiegerin von 2014.

Davor tankte sie mit Siegen in der K.o.-Phase gegen die Schweizerin Julie Zogg und die Deutsche Melanie Hochreiter bereits reichlich Selbstvertrauen, erst im Halbfinale endete der Erfolgslauf gegen die spätere Siegerin Sofiya Nadyrshina aus Russland. So wurde es Rang vier, mit dem Dujmovits „sehr zufrieden“ war und den die Südburgenländerin tags darauf mit dem sechsten Platz beim Parallel-Slalom bestätigen konnte. Inklusive Platz zwei in der Qualifikation, dem besten Quali-Ergebnis seit ihrem Comeback in der Vorsaison. „Das bedeutet mir superviel. Für mich war es schwierig das Vertrauen wiederzugewinnen, um vom ersten Lauf weg voll zu attackieren. Dieses Gefühl wieder zu haben ist richtig gut.“ Weitere Punkte in der Analyse von Dujmovits: Der Grundspeed passe, ebenso wie die Material-Erkenntnisse von Bannoye. Die seien wichtig, Stichwort Abstimmung des Materials auf die Bedingungen, die jenen des Olympia-Rennens ähnlich sind. Gerade deshalb war es nötig, speziell beim komplexen Riesenslalom-Setup zu tüfteln. „Das ist sehr wertvoll für mich, auch diese Erfahrungswerte mitzunehmen.“ Abgesehen von den guten Resultaten. Die waren in Hinblick auf die Top-16 und den Startplatz in der Quali.

Im Weltcup der Raceboarder liegt Julia Dujmovits nach zwei Bewerben auf Platz fünf. Gute Aussichten also für die nächsten Rennen des Weltcup-Trosses, der sich von Russland nach Italien verlagert. Heute, Donnerstag, steht in Carezza ein Parallel-Slalom auf dem Programm, am Samstag folgt ein Riesenslalom in Cortina d’Ampezzo. Mittendrin: eine hochmotivierte Juli Dujmovits. Denn große Zuversicht ist auch ein mentaler Lohn nach dem guten Weltcup-Auftakt.