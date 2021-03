Südburgenländerin Dujmovits holt WM-RTL-Bronze .

Österreichs Snowboarder haben bei der Parallel-WM am Montag in Rogla die erhoffte Medaille geholt. Während die ÖSV-Herren leer ausgingen, gab es ein rein-österreichisches Duell um die Bronzemedaille im Riesentorlauf. Und dieses sicherte sich überraschend die aus Gerersdorf-Sulz (Bezirk Güssing) stammende Julia Dujmovits in ihrem Comeback-Jahr.