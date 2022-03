Segelverband lädt ukrainisches Team an den Neusiedler See

Wie der OeSV am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte, unterstütze er "nicht nur alle Anstrengungen, den derzeitigen Angriff auf die Ukraine friedlich zu beenden, wir überlegen vor allem auch Möglichkeiten, den Menschen in der Ukraine zu helfen, die Situation zu bewältigen."

Die Einladung bezeichnete der OeSV als "ersten Schritt".