Tormannschulen Burgenland

Beim traditionellen Kinderfußballcamp in Podersdorf gibt es seit mehreren Jahren schon die Torhüter-Schiene, die ein eigenes Camp abhält. Parallel zu den Feldspielern wurden die jungen Handschuh-Helden auch heuer wieder Anfang Juli am Sportplatz in Podersdorf intensiv trainiert und betreut.