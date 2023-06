Kein „Happy End“ für BG/BRG Oberschützen

Es sollte nicht sein: Nach einem unglaublichen Lauf bis ins Endspiel der 46. Auflage der Sparkasse Schülerliga-Bundesmeisterschaft in Kitzbühel musste sich die Oberschützener Mannschaft nach einer tollen Vorstellung im Finale knapp geschlagen geben. Dabei führte man nach einem Treffer von Daniel Janitsch (42.) lange, um gegen Spielende doch noch den Ausgleich zu kassieren. So ging es nach intensiven 70 Minuten ins Achtmeterschießen, in dem die Graz Bruckner-Kicker dann das bessere Ende für sich hatten.

Zum zweiten Mal nach 1988 schaffte es das BG/BRG Oberschützen dabei ins Endspiel und natürlich war die Enttäuschung nach der Niederlage riesig. Mit etwas Abstand werden die talentierten Fußballerinnen und Fußballer rund um Felix Kerschbaumer, Mia Wehofer und Co. diese grandiose Leistung aber richtig einzuordnen wissen. Niederlage kassierte man in der gesamten Woche nämlich keine: Eine außergewöhnliche Leistung zu der man nur gratulieren kann!

Ergebnisse Schülerliga-Bundesfinale

Gruppe A:

BG/BRG/SRG Klagenfurt-Lerchenfeld - SMS Graz Bruckner 0:3, BG/BRG Oberschützen - MS Kufstein 6:0 (Koller 4, Kerschbaumer, Janitsch), SMS 10 Wendstattgasse Wien - Klagenfurt 0:0, Graz - Oberschützen 0:1 (Kerschbaumer), Kufstein - Wendstattgasse 0:5, Oberschützen - Wendstattgasse 1:1 (Kerschbaumer), Kufstein - Klagenfurt 0:1, Wendstattgasse - Graz 0:2, Klagenfurt - Oberschützen 2:2 (Horvath, Janitsch), Graz - Kufstein 4:1.

Gruppe B:

SMS Kitzbühel - Christian-Doppler-Gymnasium Salzburg 2:0, SMS Hohenems - SRG Maria Enzersdorf 0:5, BG/BRG Rohrbach - Kitzbühel 5:0, Salzburg - Hohenems 1:2, Maria Enzersdorf - Rohrbach 1:0, Hohenems - Rohrbach 1:5, Maria Enzersdorf - Kitzbühel 1:0, Rohrbach - Salzburg 1:1, Kitzbühel - Hohenems 0:1, Salzburg - Maria Enzersdorf 2:1.

Semifinale:

Maria Enzersdorf - Oberschützen 0:0.- 3:5 im Penaltyschießen.

Graz - Rohrbach 4:1.

Finale:

Graz - Oberschützen 1:1.- 5:3 im Penaltyschießen.

Kader BG/BRG Oberschützen: Michael Böhm, Matteo Archan, Mia Wehofer, Manuel Bruckner, Tim Gradwohl, Liam Jandl, Daniel Janitsch, Orlando Varga, Nino Horvath, Felix Kerschbaumer, Raphael Halper, Samuel Weinzettl, Alexander Koller.