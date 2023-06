Burgenland goes Berlin: Bereit für die Spiele!

Analog zu den Olympischen Spielen gehen die Weltsommerspiele der globalen Inklusionsbewegung „Special Olympics“ alle vier Jahre über die Bühne. Gleiches gilt für die Winterspiele, somit ergibt sich ein zweijähriger Winter-Sommer-Rhythmus für das globale Special Olympics-Highlight, die Special Olympics World Games. Nach Athen (2011), Los Angeles (2015) und Abu Dhabi (2019) ist nun mit Berlin erstmals Deutschland Veranstalter der World Summer Games.

Tausende Aktive mit geistiger und mehrfacher Behinderung werden dabei eine gute Woche lang (17. bis 25. Juni) die Hauptdarsteller eines großen bunten Fests des Sports sein, nicht weniger als 26 Sportarten kommen zur Austragung.

Am Samstagabend steigt die offizielle Eröffnungsfeier, standesgemäß im Berliner Olympiastadion. Mit dabei sein wird freilich auch das Team Austria, und hier wiederum ist eine burgenländische Delegation Teil der rot-weiß-roten Mannschaft:

Jennifer Koubek ist die einzige burgenländische Sportlerin am Start. Sie bestreitet die Leichtathletikbewerbe über 1.500 Meter, 3.000 Meter sowie die Staffel. Ebenfalls in der Leichtathletik aktiv sind Christian Liszt (200 Meter, 800 Meter, Staffel) und Mikhail „Mischa“ Pisanko (400 Meter, 10.000 Meter, Staffel). Passend dazu gab es als finale Vorbereitung zuletzt auf der Leichtathletikanlage in Eisenstadt noch die 6. Special Olympics Leichtathletik-Meisterschaft, durchgeführt vom Team Dornau in Kooperation mit Special Olympics Burgenland und Special Olympics Österreich.

Im Kraftzweikampf (Powerlifting) werden Emanuel Horvath und Marcel Golacz antreten.

Die Radbewerbe wiederum sind Sache von Hans-Peter Fleck und Thomas Nagy. Beide wollen über 2 und 5 Kilometer möglichst erfolgreich abschneiden.

Komplettiert wird das rot-goldene Paket von André Kowald und seinem Unified-Partner Jürgen Horvath im Bowling.

Letzere entstammen dem Verein pro mente Kohfidisch. Alle anderen zählen zum Team Dornau aus dem Wohnheim Verein Kastell Dornau – ebenso übrigens wie die drei Trainer Sebastian Koller, Ernst Lueger und Georg Javorics. Am Montag reiste das Team nach Deutschland, um sich zu akklimatisieren und schon vor Ort auf das Mega-Sport-Event hinzufiebern. Offiziell verabschiedet wurde die burgenländische Delegation bereits im Zuge der Leichtathletik-Meisterschaft in Eisenstadt. Mit dabei war natürlich auch Stephan Sharma, Burgenland Energie-CEO und Präsident von Special Olympics Burgenland. Er gab gemeinsam mit Sportlandesrat Heinrich Dorner der Crew eine klare Botschaft mit auf den Weg: „Wir, die Burgenländerinnen und Burgenländer, sind stolz auf euch. Ihr seid einzigartig und schon jetzt Sieger.“

Alleine die Teilnahme an diesem Event ist schließlich etwas ganz Besonderes. Die nächsten Weltsommerspiele steigen schließlich erst wieder 2027, dann übrigens im australischen Perth. Davor geht es, Stichwort Winter-Sommer-Rhythmus, 2025 in Turin noch bei den nächsten Special Olympics World Winter Games in den Wintersportarten zur Sache. Aber das ist eben jetzt noch eine ganz andere Geschichte.