Jetzt ist es fix: Neben der bet-at-home Basketball Superliga und der Basketball Damen Superliga, den höchsten Spielklassen der Herren und Damen, kann auch die Basketball 2. Liga fortgesetzt werden. Im intensiven Austausch mit Klubs und Sportministerium wurden die notwendigen Rahmenbedingungen für die 2. Liga geschaffen, die eine Einstufung als Spitzensport ermöglicht. Von den zwölf Vereinen ziehen zehn voll mit – womit diese Teams den Trainings- und Spielbetrieb ab sofort wieder aufnehmen können.

Einzige Chance, Saison zu Ende zu bringen

„Es ist wirklich großartig, mit welchem Einsatz die Vereine daran gearbeitet haben, so schnell wie möglich als Spitzensport eingestuft werden zu können“, freut sich Liga-Geschäftsführer Johannes Wiesmann. Seit der Veröffentlichung der Maßnahmenverordnung, die letzte Woche das Aus für Amateursport bedeutete, habe man alles in Bewegung gesetzt, um die Saison zu retten, so Wiesmann. „Keiner weiß, wie lange Amateursport untersagt bleibt. Insofern war das die einzige realistische Chance, die Saison zu Ende zu bringen. Es ist ein tolles Zeichen, dass der Großteil er Vereine mitzieht – und dafür den enormen organisatorischen und finanziellen Mehraufwand auf sich nimmt.“ Konkret müssen die Klubs der 2. Liga-Klubs ab sofort das deutlich umfangreiche Hygiene- und Präventionskonzept der Basketball Superliga erfüllen und wöchentlich COVID19-Testungen durchführen.

Mustangs und Piraten erst wieder 2021/22 dabei

Zwei Vereine haben sich dazu entschieden, diesen Weg nicht zu gehen: Die Mistelbach Mustangs und die Wörthersee Piraten scheiden aus dem laufenden Bewerb aus. „Das ist sehr, sehr schade, aber diese Entscheidung ist zu 100% nachvollziehbar. Ich bedanke mich herzlich bei den Vereinsvertreten, dass sie den anderen Klubs keine Steine in den Weg gelegt haben“, erklärt Wiesmann, der sich schon jetzt auf den Wiedereinstieg der Mustangs und Piraten in der Saison 21/22 freut. Alle bisherigen Spiele mit Beteiligung der beiden Teams werden annulliert, Absteiger wird es keinen geben.