Wer den Amateur-Fußball im Bezirk Mattersburg ein wenig genauer verfolgt, der weiß: Mehrere Vereine wurden von der Commerzialbank gesponsert — und das großzügig, machte der Sponsor-Betrag, der genau gestaffelt war (siehe Infos unten), bei den betroffenen Klubs doch einen beträchtlichen Anteil am Budget aus. Für den Regionalliga Ost-Klub ASV Draßburg kommt es am dicksten.

Der Verein verliert mit der Commerzialbank als Sponsor knapp 60.000 Euro vom Jahresbudget. „Da wissen wir heute noch nicht, wie wir hier das Loch stopfen werden“, so Draßburgs Präsident Christian Illedits, für den zwei Alternativen vorhanden sind: „Sponsoren suchen oder einsparen. Diese zwei Punkte gibt es.“ Bezüglich Zielsetzung bleibt die Ausgangslage beim Ostliga-Klub für die kommende Saison unverändert bescheiden: „Das ist der Klassenerhalt, wir wollen unbedingt in der Liga drin bleiben“, so Illedits.

Die Vereine suchen also unterschiedliche Wege, um verlorenes Sponsorengeld wieder in die Verereinskasse zu spülen. In Schattendorf und Loipersbach hat man zudem eine Derby-Idee geboren. „Zusammenhalt ist jetzt noch wichtiger als zuvor“, meint Schattendorfs Obmann Alex Bernhardt, der auch schon ein besonderes Spiel im Kopf hat, um zusätzlich etwas Einnahmen zu lukrieren.

„Angedacht ist, auch wenn wir nicht in der selben Liga spielen, oder gerade deswegen, ein Derby gegen Loipersbach“, so das Schattendorfer Oberhaupt. Eine reizvolle Idee, mit der man durchaus etwas lukrieren könnte. An einer genauen Umsetzung dieses Spiels wird noch gearbeitet.

Generell viel Aktivität beim Sport-Sponsoring

Aber nicht nur Fußball stand beim Sponsoring der Commerzialbank auf der Agenda. Unter anderem wurde mit dem Sportpool Burgenland die rot-goldene Spitzensportförderung seit Anbeginn mit jährlich 15.000 Euro unterstützt. Jetski-Weltmeister Kevin Reiterer trug das Logo der Bank, auch Beachvolleyballer Lorenz Petutschnig wurde gesponsert, ebenso wie die Basketballer der Mattersburg Rocks. Sie alle müssen künftig ohne diese Gelder auskommen.

Reaktionen der Klubs

Alexander Bernhardt, Obmann des SV Schattendorf: „Das war nach Corona jetzt der nächste Schock für uns. Ich habe aber versucht, den Verein in den letzten Jahren breiter aufzustellen. Es ist schon so, dass ein großer Posten im Budget fehlt, aber es ist für uns machbar. Wir nehmen die Herausforderung jedenfalls an und trauen uns zu, innerhalb eines Jahres diese Lücke auch zu schließen. Wir müssen nun einen Mittelweg finden, Vertrauen geben und auch gleichzeitig alle im Verein in die Pflicht nehmen. Da muss jetzt jeder mithelfen. Wir werden es schaffen.“

Christian Wöhl, Obmann des ASK Hirm: „Geschockt und überrascht über die Dimension. So war meine erste Reaktion. Man muss aber betonen, dass es bei uns nur um Fußball geht und nicht um Existenzen. Was es für uns bedeutet, kann ich aktuell noch nicht sagen. Das wird man in einem Jahr sehen. Fakt ist, uns fällt der Hauptsponsor weg. Wenn sich das Jahr 2020 nicht bald anstrengt, dann müssen wir es aus der Sportgeschichte streichen.“

Gerald Wagner, Obmann des SV Loipersbach: „Natürlich trifft uns das, wenn ein fixer Teil des eingeplanten Budgets plötzlich wegbricht. Nichtsdestotrotz stellen wir uns dieser Situation, werden uns breiter aufstellen und versuchen mit anderen Mitteln das entstandene Loch zu stopfen. Wir haben diesbezüglich auch schon Maßnahmen getroffen.“

Gerhard Leitner, Obmann des SV Forchtenstein: „Das war 15 Jahre ein konstanter und fix eingeplanter Teil in unserem Budget. Jetzt gibt es eine Lücke, die es zu schließen gilt. Es wird nicht leicht sein einen Sponsor in dieser Größenordnung zu finden. Wir werden uns aber umschauen und versuchen dies zu kompensieren. An den Saisonzielen wird sich bei uns deswegen nichts ändern.“

Roman Glatz, Obmann des SV 7023 ZSP: „Wir werden uns innerhalb des Vereins zusammensetzen und gemeinsam an einer Lösung arbeiten.“

Christian Illedits, Präsident des ASV Draßburg: „Es wird jetzt auch mehrere Wege geben müssen, um den Ausfall zu kompensieren. Wir hoffen auch, dass wir mit Eintrittsgeldern und der Kantine ein wenig hereinspielen, von dem was jetzt fehlt.“