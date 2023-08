ASVÖ Burgenland mit Sporterlebnistagen & Schwimmkursen im Sommer aktiv

Der größte burgenländische Sportverband präsentierte sich in den Sommermonaten, wie das in einer Aussendung erläutert wurde, als „äußerst aktiv“. So standen etwa zehn Sportcamps von Kittsee bis Stegersbach am Programm, bei denen rund 350 Kinder und Jugendliche sportlich betreut wurden. Bei diesen Sporterlebnistagen gibt es nicht nur Bewegung im Ferienalltag, die Kids kommen dabei auch mit neuen Sportarten in Kontakt kommen.

Foto: ASVÖ Burgenland

Die ASVÖ-Bewegungscoaches gestalteten dabei über die gesamte Ferienzeit ein abwechslungsreiches Programm, eine Vielzahl an lokalen Vereinen unterstützt(e) sie dabei. So waren zum Beispiel der Pétanque Verein Neusiedl, die Kraftsportler*innen vom East End Barbell Club, die Rollsportler*innen der Tigers Stegersbach, der Frieways Karate Club oder die Basketballtrainer der Mattersburger Rocks mit von der Partie. Es war für jeden Geschmack etwas dabei und Spiel, Spaß und Spannung garantiert.

Dem ASVÖ sei es dabei besonders wichtig, dass lokale und günstige Angebote für Familien zur Verfügung stehen. „Mit Preisen zwischen 60,- und 90,- Euro inklusive abwechslungsreicher und gesunder Mahlzeiten ist uns das sicherlich gelungen. Die beiden letzten Ferienwochen unterstützt der ASVÖ Burgenland auch die "Fit4future" Initiative des Landes Burgenland und ist somit vom ersten bis zum letzten Ferientag sportlich aktiv.“

Für sicherere Rahmenbedingungen bei Sport und Spiel sorgten zudem insgesamt acht Schwimmkurse, die Kinder im Alter von 4 bis 8 Jahren mit dem Element Wasser vertrauter machen. "Wir versuchen hier die Gefahrenquelle zu verringern und freuen uns, wenn die Kinder Spaß an der Sache haben", so ASVÖ Burgenland-Präsident Robert Zsifkovits.

Zum Abschluss Familiensporttag im Zuge des Austria Triathlons

Zum krönenden Abschluss der Ferien veranstaltet der ASVÖ Burgenland einen Familiensporttag im Rahmen des Austria Triathlons Podersdorf am 1. September bei der St. Martins Therme. Rund um den Kids-Aquathlon werden ab 14:30 Uhr wieder viele sportliche Mitmachstationen für die gesamte Familie geboten und die ersten 160 Kinder erhalten auch eines der begehrten Familiensporttag-T-Shirts.

Weitere Infos über die Veranstaltungen und Sporterlebnistage gibt es auf der ASVÖ Burgenland-Homepage.