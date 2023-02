Energiekosten: Der Ausgleich ist drin

Werbung

Dieses mit 15 Millionen Euro dotierte Förderinstrument wird eingesetzt, um eine Ersatzrate der Mehrkosten für Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl, Holz und Pellets zu erhalten, die im Vergleich zu einer definierten Vergleichsperiode in der Vergangenheit angefallen sind. Dabei gliedert sich die Förderung in drei Phasen. In Phase eins werden die erhöhten Energiekosten zu 40 Prozent und in Phase zwei sowie drei zu 70 Prozent ausgeglichen. Anträge können bis zum 10. März 2023 für die erste Förderperiode (das zweite Halbjahr 2022) gestellt werden. Abwickelnde Stelle ist die Bundes-Sport GmbH. Sportlandesrat Heinrich Dorner: „Ausgehend von der letzten Konferenz der Landessportreferenten in Oberpullendorf haben wir den Kampf gegen die Teuerung stark forciert und Bewegung in die Debatte gebracht. Die jetzige neue Förderschiene des Bundes ist nicht zuletzt auf die Beharrlichkeit der Länder zurückzuführen.“