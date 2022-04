Der laute Ruf nach mehr Sportbudget

Werbung

Dass Burgenlands Alt-Landeshauptmann in seiner Funktion als Sport Austria-Boss die Interessen des Sports hartnäckig vertritt, ist bekannt. Nun sprach sich Niessl für das aus, was im Sport nicht nur für die Spitze, sondern vor allem auch für die Basis wesentlich ist: mehr Geld für mehr Handlungsfähigkeit.

„Zu Beginn der Pandemie habe ich ein Kraftpaket für den Sport gefordert. Wir haben lange gekämpft, bis die Auszahlungen gekommen sind. Inzwischen ist die österreichische Corona-Hilfe aus dem NPO-Fonds und dem Profiligen-Fonds eine Erfolgsgeschichte – auch im internationalen Vergleich. Österreichs Sport wurde bislang mit insgesamt rund 215 Millionen Euro unterstützt. Rund 150 Millionen gab es für den Breiten- und rund 65 Millionen Euro für den Profisport.

Dieses Geld hat das Überleben unserer rund 16.000 Vereine gesichert. Die Bundesregierung hat also während der schlimmsten Zeit der Pandemie dafür gesorgt, dass der organisierte Sport und damit auch weite Teile der gesamten Sportbranche nicht finanziell verhungern. Es wäre demnach verwunderlich, würde sie ihm nach den Corona-bedingten Einschränkungen nicht mehr die nötige Unterstützung zukommen lassen."

In konkreten Zahlen geht Hans Niessl dabei vor allem auf die fehlende Inflations-Anpassung ein: "Eine deutliche Erhöhung der Besonderen Sportförderung, die aktuell rund 80 Millionen Euro beträgt, ist jedenfalls dringend nötig, da der österreichische Sport in den vergangenen elf Jahren allein durch die Inflation rund 90 Millionen Euro verloren hat. Elf Jahre wurde praktisch nicht erhöht. Ich kann mir keinen anderen gesellschaftlichen Bereich vorstellen, in dem so etwas möglich wäre. Es besteht Handlungsbedarf, damit Spitzen- und Breitensport ihren Aufgaben nachkommen können. Noch dazu in einer Zeit stark steigender Inflation!"

"Elf Jahre Quasi-Nullrunden sind einfach genug!"

Dabei sei in den Sport investiertes Geld stets auch eine gewinnbringende Investition in die Volkswirtschaft. "So sorgt der Sport in Österreich für 24,1 Milliarden Euro Wertschöpfung, 357.000 Arbeitsplätze, für über 8 Milliarden Euro an Steuer- und Abgabenaufkommen und entlastet das Gesundheitssystem bereits beim jetzigen, ausbaufähigen Aktivitätslevel jährlich um 530 Millionen Euro.

Während der Pandemie habe ich miterlebt, wie sehr sich der Sportminister für die Anliegen des Sports eingesetzt und schließlich die Unterstützungen zur Aufrechterhaltung der österreichischen Sportkultur ermöglicht hat. Und auch jetzt – bei der Frage der Erhöhung des Sportbudgets und einer eventuellen Neugestaltung der Sportförderung – weiß ich ihn an meiner Seite.

Da auch ein Sport Austria-Termin bei Finanzminister Magnus Brunner positiv war, bin ich zuversichtlich, dass hier bald etwas passieren wird, weil auch bald etwas passieren muss. Elf Jahre Quasi-Nullrunden sind einfach genug!“