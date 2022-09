Devise: Teuerung rasch abfedern!

Werbung

So sind vor allem Sportanlagen mit Flutlicht, aber auch Schwimmbäder, Tennishallen, Eishallen oder Eislaufplätze in der Aufrechterhaltung des Betriebs schwer gefährdet. Helmensteins Beispiele sind unter anderem eine aktuell inflationsbedingte Gesamtkostenbelastung von 545 Millionen Euro, dazu zu erwartende zusätzliche Energiekosten von 71 Millionen Euro und nach den Lohnrunden höhere Personalkosten zwischen 65,2 Millionen Euro und 131,5 Millionen Euro jährlich.

In der Praxis drohen Sportvereinen und Sportstättenbetreibern „Teuerungs-Lockdowns“, weil es immer schwieriger wird, den Betrieb kostendeckend aufrecht zu erhalten. „Im Ergebnis kann das Leistungsniveau des organisierten Sports in Österreich ohne eine zusätzliche öffentliche Unterstützung zur Abfederung der Inflationslasten nicht aufrechterhalten werden“, sagt Helmenstein zu den Folgen in der Praxis. Darum ist für Sport Austria-Präsident Hans Niessl auch klar: „Die SportsEconAustria-Zahlen zeigen, dass die Situation dramatisch ist. Der organisierte Sport fordert deshalb die Bundesregierung auf, gegenzusteuern, indem sie eine Energiepreisbremse – auch für den gemeinnützigen Sport – einführt und, wie bereits signalisiert, die seit rund einem Jahrzehnt überfällige Erhöhung der Besonderen Bundes-Sportförderung (Anm.: aktuell rund 80 Millionen Euro) im Herbst tatsächlich in die Umsetzung bringt.“

Die physische und psychische Gesundheit der Bevölkerung sowie Jobs hängen mit dem Sport zusammen. „Sport ist kein Selbstzweck, sondern Gesundheits- und Wirtschaftsmotor.“ Zudem komme, dass gemeinnützige Vereine keine Überschussrücklagen bilden dürfen, die über ein Mindestmaß hinausgehen. Parallel lukriert die öffentliche Hand laut Zahlen von SportsEconAustria schon jetzt inflationsbedingte Mehreinnahmen aus dem Sport im engeren Sinn, die sich samt weiter gestiegenen Energie- und Arbeitskosten 2023 auf insgesamt 202 Millionen Euro belaufen werden. Niessl: „So gesehen, würde sich Österreichs Sport sein Hilfspaket selbst bezahlen.

Wie auch immer: Die Unterstützung muss rasch geschehen. Die Teuerungskrise droht die Coronakrise wirtschaftlich in den Schatten zu stellen. Das sage nicht nur ich als Vertreter des österreichischen Sports, das sehen auch Vertreter von Arbeiterkammer, des ÖGB, der Industriellenvereinigung bis zur Hoteliersvereinigung ganz ähnlich.

Auf uns rollt eine Teuerungslawine zu, die Wohlstand vernichtet. Wir müssen sie zumindest abfedern.“ Dazu sei auch nicht nur eine rasche Anhebung der Besonderen Bundes-Sportförderung nötig, sondern auch „die Energiepreisbremse, bei der 80% des Preises wie vor einem Jahr und 20% nach den aktuellen Preisen verrechnet werden sollen. Wenn der Markt nicht mehr funktioniert, muss der Staat lenkend eingreifen. Tut er es nicht, brechen Strukturen zusammen. Natürlich auch im Sport,“ so der Alt-Landeshauptmann des Burgenlands abschließend.