Niessl erhöht Druck in der Causa ORF SPORT+

Werbung

Burgenlands Alt-Landeshauptmann Hans Niessl ist auch in seiner Funktion als Präsident von Sport Austria bekannt dafür, Akzente im Sinne der Sache zu setzen. Derzeit ist das Thema ORF SPORT+ für den Vertreter des organisierten Sports in Österreich brennend, also stellt Niessl im Zuge der Bestellung von Hannes Aigelsreiter („Sport Austria gratuliert zu seiner neuen Funktion.“) zum ORF-Sportchef gleich klar: „Herr Aigelsreiter tritt seinen neuen Posten in einer Zeit an, in der große Teile des organisierten österreichischen Sports und damit auch große Teile der gesamten Sportbranche durch die Androhung der Einstellung von ORF SPORT+ gefährdet sind. Kaum zuvor war der Zusammenhang zwischen öffentlich-rechtlichem Auftrag des ORF und dem Fortbestand der heimischen Sportkultur dermaßen offensichtlich. Wir bedauern sehr, dass wir dem neuen Sportchef keine Zeit zur Einarbeitung einräumen können. Herr Aigelsreiter ist gefordert, uns gemeinsam mit der ORF-Führung bis zum 9. März ein zukunftsorientiertes Konzept für die Fortführung einer Sendefläche wie ORF SPORT+ vorzulegen.“

„Die Ankündigung der Einstellung des Senders, ohne zuvor mit dem organisierten Sport in Kontakt getreten zu sein, war ein schweres Foul.“ Hans Niessl, Sport Austria-Präsident

Die Betonung, fügt der Sport Austria-Präsident dazu, liege dabei auf „zukunftsorientiert“. Es gehe nicht um die Aufrechterhaltung des „Status quo“. Da von der Fortführung einer ORF-Sendefläche wie ORF SPORT+ nichts weniger als die Zukunft vieler Sportverbände abhängt, hatte Sport Austria-Präsident Hans Niessl für den vergangenen Donnerstag eine außerordentliche Sitzung des erweiterten Präsidiums einberufen. Dabei wurde unter anderem beschlossen, die ORF-Führung aufzufordern, Sport Austria als gesetzliche Interessenvertretung des Sports bis zum 9. März 2023 ein zukunftsorientiertes Konzept zur Darstellung des Sports im ORF zu unterbreiten und dieses mit Sport Austria-Vertreter:innen zu besprechen. Bereits am 23. März könnte der ORF-Stiftungsrat über die Zukunft des Sportsenders endgültig entscheiden.

Niessl: „Ein öffentlich-rechtlicher Sender kann und darf nicht wie ein privater agieren. Die Ankündigung der Einstellung des Senders, ohne zuvor mit dem organisierten Sport in Kontakt getreten zu sein, war ein schweres Foul.“