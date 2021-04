Öffnungsankündigung positiv, Sportpaket wesentlich .

Anfang März hat Sportminister Werner Kogler Maßnahmen für ein Comeback des Sports nach der Corona-Krise angekündigt. In dieser Woche hat die Bundesregierung Ähnliches in Bezug zum zum Wiederaufbau der Wirtschaft verkündet. Dementsprechend zuversichtlich zeigt sich Sport Austria, dass das gemeinsam mit dem organisierten Sport geschnürte #comebackstronger-Paket "nun wirklich bald in die Umsetzung gelangen wird".