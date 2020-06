Knapp 15.000 Sportvereine gibt es in Österreich — und so gut wie jeder hat zumindest mehr oder weniger mit den Folgen der Corona-Krise zu kämpfen. Der Nationalrat hat deshalb ein 700 Millionen Euro-Hilfspaket beschlossen. Zahlungen daraus werden ebenso dringend herbeigesehnt wie praxistaugliche Konzepte zur Wiedereinführung von Spielbetrieben sowie Wettbewerben.

Inzwischen ist die Lage im Sport angespannt, Saisonausfälle und Wettbewerbs-Absagen drohen, die Zeit drängt. Fusionen und Vereinsauflösungen sind teilweise schon durchgeführt und stehen bei zahlreichen weiteren Vereinen im Raum. Deshalb hatte Sport Austria ein Kraftpaket von mindestens 100 Millionen Euro als Soforthilfe angeregt. Hilfsgelder wurden auch bis Ende April zugesagt, tatsächlich gab es vom Bund laut Sport Austria bis dato keinen Cent. Noch werden Richtlinien ausgearbeitet.

„Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten konstruktive Gespräche mit dem Sportministerium geführt, unser Know-how eingebracht, Kriterien entwickelt und sind dabei auch auf großes Verständnis gestoßen. Das war alles okay, jetzt ist aber keine Zeit mehr zu verlieren. Die Auszahlungen aus dem 700 Millionen Euro NPO-Hilfspaket müssen rasch erfolgen. Viele unserer 15.000 Sportvereine sind dabei finanziell auszutrocknen. Zwar wissen sie nun, wo es Wasser geben wird, aber leider noch immer nicht, wann es fließen wird. Auch so kann man verdursten“, stellt Sport Austria-Präsident Hans Niessl klar und führt fort: „Wir benötigen daher dringend rasche Auszahlungen aus dem 700 Millionen Euro NPO-Hilfsfonds samt Entschädigung für Einnahmenausfälle sowie eine MwSt.-Senkung beim Ticketing von 13 auf 5 Prozent — wie bei der Gastronomie, der Kultur und den Medien. Außerdem braucht der gesamte Sport — also auch der Amateur- und Nachwuchsbereich — dringend eine Perspektive. Zwar sind Kontakt- und Kampfsport im Spitzensportbereich unter Einhaltung eines Präventionskonzepts seit 15. Juni prinzipiell wieder möglich, eine Umsetzung dieses Konzepts ist aber nach derzeitigem Stand praxisfern, da für viele schlichtweg zu teuer. Wenn es hier nicht bis Ende Juni eine offiziell kommunizierte, einfacher umzusetzende Perspektive gibt, besteht die realistische Gefahr, dass viele Ligen gar nicht mehr organisatorisch vorbereitet werden können.“

Auch Thomas Linzer, Basketball-Präsident der Oberwart Gunners, appelliert: „Der seit vielen Jahren sowohl operativ als auch strukturell massiv unterförderte Sport wird aktuell in Österreich völlig ausgehungert. Abgesehen von Fußball, Skisport und mit Abstrichen Tennis hängen nahezu sämtliche Sportarten, wie beispielsweise Basketball, derzeit völlig in der Luft, da sowohl den betroffenen Verbänden, als auch den Vereinen Ressourcen, finanzielle Mittel und operative Möglichkeiten abhandengekommen sind, um aktiv tätig sein zu können.“