Das wurde nun im Golfclub Bad Tatzmannsdorf nachgeholt. Bereits zum zehnten Mal bekam der Golfer Bernd Wiesberger diesen Titel überreicht. Sportlandesrat Heinrich Dorner, der gemeinsam mit Sportpool Burgenland-Obmann Anton Pinezich die Ehrung vornahm, gratulierte Wiesberger zu diesem tollen Erfolg und hob die großartigen Erfolge des Golfers hervor.

„Bernd Wiesberger ist seit vielen Jahren DAS Aushängeschild des burgenländischen Sports und liefert Weltklasse-Leistungen am laufenden Band. Nach einer längeren Pause infolge einer Handgelenksverletzung samt Operation feierte Bernd Wiesberger in beeindruckendes Comeback und konnte 2019 sein erfolgreichstes Jahr mit drei Turniersiegen auf der European Tour verbuchen. Ich wünsche Bernd Wiesberger weiterhin alles Gute für seine Karriere – das Burgenland ist stolz auf diesen Sportler mit Weltklasse-Format“, so der Sportlandesrat. Bernd Wiesberger zeigte sich sehr erfreut über die Auszeichnung und ist stolz, „das Burgenland in der Sportwelt vertreten zu dürfen“.



Der 35-jährige Bernd Wiesberger bekam 2008 zum ersten Mal den Preis „Burgenlands Sportler des Jahres“ überreicht. Zu dieser Zeit war Wiesberger bereits zwei Jahre im Profi-Golfgeschäft unterwegs – nach einer erfolgreichen Amateurkarriere mit zahlreichen nationalen Titeln wurde Wiesberger 2006 Berufsgolfer.

Der erste Sieg auf der European Tour erfolgte im April 2012 bei der Ballantine's Championship in Südkorea. Wiesberger gewann dieses, auch zur Asian Tour und zur Korean Tour zählende Turnier mit fünf Schlägen Vorsprung, nachdem er sowohl in der zweiten als auch in der dritten Runde den Platzrekord auf- bzw. einstellte. Durch diesen Erfolg konnte er auch in die Top–100 der Golfweltrangliste vorstoßen. Nach dem Gewinn der Lyoness Open verbesserte er sich Ende Juli 2012 auf Rang 78 und bis zum Ende der Saison auf Platz 64. Das Race to Dubai beendete er 2012 auf dem 22. Rang.



Im Mai 2013 holte er sich auf der Asian Tour den Sieg bei den CIMB Niaga Indonesian Masters vor dem regierenden Open Champion Ernie Els. Nach einem geteilten dritten Platz bei den Portugal Masters und weiteren guten Platzierungen erreichte Wiesberger im November 2013 mit Rang 52 seine bis dahin beste Platzierung in der Golfweltrangliste. Im Race to Dubai landete er 2013 auf Platz 28. Im Juli 2015 gewann er die Open de France und erreichte danach Platz 23 in der Weltrangliste. Im Race to Dubai belegte er am Ende der Saison 2015 den neunten Rang, welchen er in der darauffolgenden Saison wiederholen konnte.



Im Frühjahr 2018 musste Wiesberger sich aufgrund einer Handgelenksverletzung einer Operation unterziehen. In der Folge pausierte er ein halbes Jahr und stieg erst Ende 2018 wieder ins Turniergeschehen ein. Die Comeback-Toursaison 2019 war sein bis zu diesem Zeitpunkt erfolgreichstes Golfjahr. Er siegte beim Turnier in Dänemark und gewann mit den Scottish Open in Aberdeen erstmals ein Turnier der Rolex-Serie. Im Oktober 2019 gelang Wiesberger der Gewinn der Italian Open, einem weiteren Turnier der Rolex-Serie. Dadurch übernahm er zu diesem Zeitpunkt die Führung im Race to Dubai 2019, der europäischen Jahresrangliste.