„Meine persönliche Meinung geht mittlerweile so weit, dass man gleich noch einmal abbrechen und dann im Mai mit der Vorbereitung auf die neue Saison beginnen sollte. Vielleicht starten wir dann schon im Juli und müssen so nicht zwingend bis in den November spielen. Positiv ist aber, dass zumindest die Kinder wieder dürfen. Die lechzen auch danach.“ Ewald Musser, Pressesprecher in Markt Allhau

„Ich hätte gar nichts gehört, was uns betrifft und ich weiß gar nicht, ob sie sich überhaupt Gedanken machen. Der Fußball beziehungsweise der Sport an sich, scheint sehr weit hinten angereiht zu sein. Dieses ständige Warten macht einfach mürbe. Positiv ist natürlich der Nachwuchsbereich, auch wenn dort ebenfalls sehr wenig Konkretes kam.“ Peter Lehner, Sportkoordinator in Oberwart

„Ich habe eigentlich nichts anderes erwartet, auch weil ich keine großen Hoffnungen mehr hatte. Beim Nachwuchs werden wir schauen, wie es funktioniert, wobei wir zumindest für die U16, in welcher Form auch immer, etwas anbieten werden.“ Thomas Polzer, Fußballer und Nachwuchstrainer in Kohfidisch

„Positiv ist einmal, dass der Nachwuchs Erleichterungen erfuhr. Das war schon ein wichtiges Zeichen und ist auch für die Gesundheit der Kinder wichtig. Im Erwachsenfußball bleibt für uns weiter nur die Hoffnung, dass nach Ostern etwas geht.“ Johannes Jandrisevits, Sportlicher Leiter in Güssing

„Dass nicht einmal ein Wort über den Amateursport fiel, ist schon sehr enttäuschend. Zumindest leichte Lockerung hatte ich erwartet, wenn man sieht, was in Einkaufszentren oder in Wien los ist. Warum wir auf einem großen Platz nicht arbeiten dürfen, ist für mich nicht logisch. Für den Nachwuchs und die Kinder ist es natürlich schön – ich sehe es ja bei meinem kleinen Buben. Zumindest ein Schritt in die richtige Richtung.“

Georg Konrad, Sportlicher Leiter in Neuberg

„Wir warten alle, dass es losgeht und es geht nichts los. Es ist mühsam, auch wenn wir es irgendwie natürlich schon verstehen. Dennoch sitzt jeder auf Nägeln. Im Nachwuchs ist es derweil sehr positiv und wohl der erste Schritt zurück in die Normalität.“ Mathias Kedl, Spielertrainer in Heiligenbrunn

„Es ist schon ein Drama, auch wenn es bei uns in der Umgebung, nach einer ruhigen Phase, wieder erhöhte Zahlen gibt. So hat man vermutlich fünf, sechs Monate Fußballpause gehabt, ehe es in der Meisterschaft von null auf hundert um alles geht. Es wird Muskelverletzungen en masse geben. So können die Kicker zwar fast einen Marathon laufen, aber das ‚Stop-and-go‘ des Fußballs ist dann doch wieder anders.“ Gerald Ringhofer, Sektionsleiter in Grafenschachen

„Das Problem ist, dass es keine wirkliche Deadline gibt, wo es heißt, dass bis dorthin etwas geht und dann eben nicht. Für die ganze Planung läuft es katastrophal, denn so können wir nicht einmal irgendwas bezüglich Infrastruktur machen. Schön ist es für den Nachwuchs und ganz einfach sehr, sehr wichtig für die Kinder.“ Martin Sitzwohl, Trainer in Jennersdorf

„Wir müssen zwar auf weitere Vorgaben warten, wie und was möglich sein wird, aber wir sind sehr froh, dass es losgeht. Psychologisch ist es für die Kinder wichtig, ihre Freunde wiederzusehen.“ Robert Schriebl, U14-Trainer in Oberwart

„Ich bin für eine generelle Öffnung des Sports, weil ich diesen als total wichtig erachte. Es ist ein Ausgleich, den der Mensch braucht. Ich hoffe, dass diese Lockerungen im Nachwuchs der erste Schritt sind. Kinder aber wieder zur Bewegung zu bringen, wird nicht einfach. Ich hoffe nicht, dass es verheerende Langzeitfolgeschäden geben wird.“ Joachim Schwarz, Nachwuchschef und Erste-Trainer in Unterschützen

„Ich bin sehr positiv gestimmt, dass etwas passiert. Kontakt habe ich mit meinen Kollegen noch nicht aufgenommen, wobei wir abwarten, was genau vorgeschrieben sein wird. Wir sind sehr froh, weil was mit den Kindern bis dato passierte, war fast Wahnsinn.“ Marcel Brenner, Nachwuchs-Leiter in Wolfau

„Wir haben versucht, die Kinder mit Online-Apps zu erreichen und zu motivieren, was nicht einfach war. Soziale Kontakte sind einfach nicht zu ersetzen und so sind wir froh, dass es weitergeht. Es wird wichtig sein, dass man sich an die Regeln hält, aber wir freuen uns darauf, auch wenn wir die Grundvoraussetzungen erst einmal abwarten müssen.“ Jochen Hafner, Coach in Kaltenbrunn und Nachwuchs-Leiter NLZ Lafnitztal

„Das hätte man mit den Testungen schon sehr viel länger machen können. Es ist ja wichtig, dass sich Kinder bewegen.“ Christian Roth, Nachwuchsleiter SPG Neuberg/Punitz

„Es ist nun unsere Verantwortung, dass es passt, auch wenn wir noch keine genauen Verordnungen kennen. Wir werden mit dem Virus leben müssen und es ist wichtig, dass Kinder ihren Sport ausüben.“ Philipp Kohl, Nachwuchsleiter SpG Raabtal Juniors

„Es war zu erwarten und scheinbar zählt der Sport eben nichts, macht keinen Sinn und hat auch keinen Wert. Normal müsste ich zum heutigen Tag Sponsoren suchen, wobei ich nun Psychologe und Mentor für meine Kicker spielen darf. Die sind massiv enttäuscht. Warum man mit kostenlosen, täglichen Tests nicht kicken darf, ist mir ein absolutes Rätsel.“ Harald Schneller, Obmann in Großpetersdorf

„Ich glaube nicht, dass der 15. März als „Öffnungstermin“ hält. Die Zahlen steigen. Ich gehe davon aus, dass erst nach Ostern gestartet werden kann. Dann auch mit den Erwachsenen. Bei uns warten alle Kinder schon aufs Fußballspielen, sind voll motiviert. Ich denke nicht, dass von den Kleinen jemand aufhört.“ Gerhard Wolfger, Trainer in Oberschützen

„Das Nachwuchstraining hätte man ab sofort auch ermöglichen können. Beim Amateursport sollte man die Lockerungs-Verordnung abwarten. Eventuell ist ja auch ein Kleingruppentraining mit Abstand wieder erlaubt. Ich hoffe, dass es eine Wertung gibt. Wenn wir im Mai die Meisterschaft fortsetzen, sollte das kein Problem sein.“ Matthias Konrad, Obmann in Hannersdorf

„Für die Vereine ist es schlecht, dass weiter zu bleibt, aber wir können es nicht ändern. Das Bittere ist, dass es überhaupt keine Perspektive gibt. Wenn gleich gesagt wird, dass im Frühjahr nichts mehr gespielt wird, gäbe es nicht alle zwei Wochen diese Diskussion. Stand jetzt gehe ich nicht davon aus, dass wir die Hinrunde schaffen. Dass der Nachwuchs darf, ist top. Das ist langfristig gesehen überlebenswichtig.“ Andreas Horvath, Sektionsleiter in Markt Neuhodis

„Ich finde es positiv, dass der Nachwuchs wieder trainieren darf. Das gibt Hoffnung. Ich hoffe aber auch, dass im Zuge der Öffnung der Schanigärten auch ein Training wieder erlaubt sein wird. Das wäre eine gute Sache.“ Lukas Spirk, Obmann-Stellvertreter der ASV Gemeinde Tobaj

„Ich bin mittlerweile sehr skeptisch, dass wir im Frühjahr die Meisterschaft über die Bühne bringen. Es ist einfach eine Riesen-Enttäuschung, dass der Amateursport so halbherzig behandelt wird. Dieser scheint niemanden zu interessieren.“ Gerhard Pummer, Trainer in Eltendorf