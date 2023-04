Von der Abstiegsangst bis zur blütenweißen Meisterweste

Je länger die aktuelle Fußballsaison läuft, desto klarer kristallisiert sich heraus, wie viele Mannschaften aus den einzelnen Ligen und Klassen letztlich absteigen müssen. Die Frage, wie viele Teams wo und unter welchen Voraussetzungen runter müssen, ist während der Saison stets ein kleines bis mittleres Mysterium. Schließlich hängt primär immer alles davon ab, ob von der Spitze der burgenlandbezogenen Fußball-Pyramide, sprich der Regionalliga Ost, rot-goldene Mannschaften wieder in den Landesbetrieb hinunterpurzeln. Das wirkt sich dann konkret auch auf die Zahl der Absteiger aus der Burgenlandliga aus – und dort ist wiederum entscheidend, in welche der drei Gruppen (Nord, Mitte, Süd) sich potenzielle Kellerklubs verabschieden würden. Kurzum: Chronisches Zittern in den hinteren Regionen der 2. Ligen und 1. Klassen, ob es denn nur einen Verein oder doch mehrere treffen wird, hat im Lauf einer Saison vor allem in dieser Jahreszeit Tradition.

Definitiv ungewöhnlich ist es hingegen auf der Sonnenseite der jeweiligen Tabellen, schon im April Klarheit über den Aufstieg zu haben. Auch wenn manche Spitzenklubs nah dran sind. Bestes Beispiel ist Burgenlandligist SV Oberwart, der ab Runde acht mit 15 Siegen en suite ein sagenhaftes Tempo ging, das auch Titelkonkurrent Parndorf in der aktuellen Zwischenbilanz betrachtet letztlich zu schnell war. Der Ostliga-Aufstieg ist für den SVO klarerweise noch nicht fixiert, aber längst zum Greifen nah. Ende April ist das eine Leistung, die Respekt verdient. Es gäbe noch weitere Beispiele für Spitzenklubs mit der Zielflagge im Blick, schlichtweg Beeindruckendes spielt(e) sich aber in der 2. Klasse Nord ab: Dort ist der FC Sankt Andrä nach 18 Spieltagen mit 18 Siegen und einem Torverhältnis von 69:4 bereits fix Meister. 54 Punkte bedeuten 21 Zähler Vorsprung auf „Verfolger“ Zagersdorf und eine blütenweiße Weste – die strahlt in dieser Saison klar über den Seewinkel hinaus.