Gemeinsame Forderung nach noch mehr Bewegung im Gesundheitssystem

Rund 2,4 Milliarden Euro jährlich betragen die Kosten von körperlicher Inaktivität in Österreich, unterstrichen die Chefs des Dachverbände zuletzt wieder unisono das aktuelle Problem. Ergo wäre mehr Bewegung ein wichtiger Hebel, um eine Schubumkehr auszulösen.

Mit der Initiative „Wir bewegen Österreich“, einer gemeinsamen Aktion des ORF, des organisierten Sports und des Sportministeriums, wurde zuletzt ein deutliches Zeichen gesetzt. Sie bildet am 26. Oktober auch den Abschluss von „50 Tage Bewegung - Gemeinsam fit. Beweg dich mit“ - von 7. September bis 26. Oktober gab es rund 1.100 Veranstaltungen zu diesem Thema. Nun folgt eben noch ein großer österreichweiter Bewegungstag. Mehr noch: Künftig soll der Nationalfeiertag am 26. Oktober durch „Wir bewegen Österreich“ wieder jährlich zum großen Bewegungstag werden. Hinzu kommt auch der Charity-Gedanken, ist es schließlich auch das Ziel, im Rahmen der Initiative auch Spenden für „Österreich hilft Österreich“ für bedürftige Familien und Kinder zu sammeln.

Über 100 Bewegungsangebote österreichweit gibt es, auch im Burgenland gibt es genügend Aktivitäten - einzusehen sind alle Angebote unter www.gemeinsambewegen.at

Die Angebote am 26. Oktober im Burgenland im Überblick:

Fit am Nationalfeiertag - Wanderung rund um Bernstein (Veranstalter: Gemeindeamt Bernstein, Beginn 9 Uhr)

Fitmarsch St. Michael im Burgenland (Sportverein St. Michael, 9 Uhr)

Neckenmarkter Rote Nasen Lauf (LMB, 9 Uhr)

Wandertag der Vereine in Donnerskirchen (UTC Donnerskirchen, 9 Uhr)

Hotterwanderung Unterschützen (ÖVP Unterschützen, 9.30 Uhr)

Wir bewegen Mattersburg - Familienwandertag (ASKÖ TC Mattersburg, 9.30 Uhr)

Parndorfer Rote Nasen Lauf (10 Uhr)

Herbst-Wanderung Riedlingsdorf (13.30 Uhr, ASKÖ Riedlingsdorf)

Weinkost mit Wanderung in Rotenturm (ASKÖ Korkisch Rotenturm, 13.30 Uhr)

Fitmarsch Markt Allhau (ESV Markt Allhau, 14 Uhr)

Oggauer Rote Nasen Lauf (14 Uhr)

Tigers Rollerdisco (Tigers Stegersbach, 18 Uhr)

Pilotjahr Nummer 1 hat gezeigt: Tägliche Bewegungseinheit führt Kinder zu WHO-Ziel

Wie wichtig Initiativen wie "Wir bewegen Österreich" sind, zeigt übrigens der negative Trend beim Aktivitätslevel der Bevölkerung: Dieser fiel laut SportsEconAustria im Zeitraum 2014 bis 2019 von 53,4 auf 48,1 Prozent bei den Männern und von 52,2 auf 45,1 Prozent bei den Frauen (jeweils im Ausdauerbereich).

Die Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind alarmierend: Die von der WHO empfohlene Stunde Bewegung pro Tag erreichen in Österreich nur 15 % der Mädchen und 29 % der Burschen von 11-17 Jahren. Die positive Nachricht: mit der flächendeckenden Ausrollung der Täglichen Bewegungseinheit wäre ein großer Schritt Richtung WHO-Ziel von einer Stunde Bewegung pro Tag getan! Allein durch die 209 Bewegungscoaches der Dachverbände ASKÖ, ASVÖ und Sportunion kamen Österreichs Kinder und Jugendliche in den 10 Pilotregionen in 9 Bundesländern bereits zu 37.222 zusätzlichen Bewegungseinheiten. Dazu wurden 1.127 zusätzliche, wöchentlich stattfindende, Bewegungseinheiten in den Stundenplänen der Schulkassen und Wochenplänen der Kindergärten fix verankert und brachten somit ein weiteres Mehr an Bewegung. 967 Kindergartengruppen beziehungsweise Schulklassen waren in 259 Bildungseinrichtungen im 1. Projektjahr beteiligt. Im laufenden Schuljahr, dem 2. Pilotjahr, gab es eine Steigerung auf 318 Bildungseinrichtungen und 1.197 Kindergartengruppen/Schulklassen. Der Erfolg des ersten Projektjahres ist auf das gute Zusammenspiel des Sport- und Bildungsministeriums mit dem organisierten Sport (Dachverbände, Sport Austria) und auf das große Engagement der Bundesländer, der Bildungsdirektionen und Bildungseinrichtungen zurückzuführen. Für die Zeit nach dem zweiten Pilotjahr benötigt der organisierte Sport allerdings noch Planungssicherheit.



Kosten senken, Lebensqualität steigern

Warum die Bewegungsangebote weiter ausgebaut werden müssen? Die körperliche Inaktivität in Österreich stellt laut Sport Austria bereits ein Wohlstandsrisiko dar. Die daraus resultierenden jährlichen Kosten betragen inzwischen 2,4 Mrd. Euro (Zahlen SportsEconAustria). Dabei werden durch Sport und Bewegung schon heute Krankheitskosten im Ausmaß von 527 Millionen Euro jährlich vermieden. Könnte die Zahl jener Menschen, die sich in Österreich ausreichend bewegen (150 Minuten/Woche) um 10 Prozent gesteigert werden, wären Einsparungen von weiteren 120 Millionen Euro jährlich möglich.

Niessl: „Wir müssen weg vom Reparatur-Medizin-Denken“

Sport Austria-Präsident Hans Niessl sagt zum Thema: „Um diesen Effekt nützen zu können, muss die heimische Gesundheitspolitik beginnen, den organisierten Sport als natürlichen Partner im Präventionsbereich mitzudenken und aus den zahlreichen Bewegungsinitiativen, -Angeboten und -Projekten flächendeckende Bewegungsprogramme in ganz Österreich entwickeln. Allen voran das größte Projekt, an dem der organisierte Sport federführend mitwirkt: die Tägliche Bewegungseinheit. Unser medizinisches System baut viel zu sehr darauf, Krankheiten zu behandeln, statt die Gesundheit zu erhalten.“



Eine flächendeckende, gebündelte Umsetzung von Bewegungsprogrammen kann auch mithelfen, folgenden Statistik Austria-Zahlen des bislang letzten Beobachtungszeitraums mittel- bis langfristig entgegenzuwirken: Konnten Österreicher:innen im Jahr 2014 im Alter von 65 Jahren noch mit durchschnittlich 11,35 gesunden Jahren rechnen, waren es im Jahr 2019 nur noch 9,75 gesunde Lebensjahre. Niessl: „Da müssen wir einfach gegensteuern. Wir müssen weg vom Reparatur-Medizin-Denken. Wir brauchen mehrBewegungspräventionn statt Rehabilitation. Das senkt die Kosten und steigert die Lebensqualität der Bevölkerung! Kann es ein besseres Medikament geben als ausreichend Sport und Bewegung? Zum Abschluss möchte ich Intensivmediziner Prof. Dr. Rudolf Likar zitieren, der zu einem Slogan der Ärztekammer ‚Die Gesundheit beginnt beim Arzt‘ meinte: ,Ich denke, das ist einfach falsch. Die Krankheit beginnt beim Arzt, die Gesundheit beginnt bei jedem Menschen selbst.‘“