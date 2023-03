Land Burgenland ehrte Aktive und Funktionäre der Sportfamilie

Werbung

Sie trainieren hart, zeigen vollen Einsatz für ihre Vereine und Klubs und tun dies meistens unbemerkt von der Öffentlichkeit. Das Land Burgenland bat am Sonntag in Raiding besonders erfolgreiche SportlerInnen sowie Mannschaften und engagierte FunktionärInnen vor den Vorhang: Landesrat Heinrich Dorner überreichte 15 SportlerInnen, acht Mannschaften und sieben FunktionärInnen die Landessportehrenzeichen für das Jahr 2022 in den Kategorien Gold, Silber und Bronze.

„Das Burgenland ist stolz auf seine Sportler und Funktionäre. Egal ob im Einzelsport oder in der Mannschaft. Es braucht beides – Sportler und Funktionäre. Beides gemeinsam mit viel Ehrgeiz und Engagement ergibt Erfolg. Heute darf ich den Dank des Landes und der Politik aussprechen“, stellte Landesrat Dorner fest. „Ihr motiviert viele andere Menschen zum Sport und zur Freude am Sport. Die heutigen Ehrungen sind ein kleines Zeichen der Wertschätzung Eurer Arbeit und Eures Erfolges. Danke für Euren Einsatz“, wandte sich der Sportreferent an die Ausgezeichneten.

Mit den Sportförderrichtlinien, die gerade auf den neuesten Stand gebracht werden, habe das Land eine breite Palette an Möglichkeiten, den heimischen Sport zu unterstützen. Um Kinder zum Schwimmsport zu motivieren und die Gefahr des Ertrinkens zu minimieren, wurde das Projekt „Jedes Kind soll schwimmen lernen“ initiiert. Auch das Thema ‚Tägliche Bewegungseinheit‘ sei weiter wichtig.

Stellvertretend für alle Geehrten bedankte sich Roland Knor vom Basketball Club Nord Dragonz Eisenstadt für die Auszeichnungen. „Der Sport stellt für alle Anwesenden einen wichtigen Bestandteil ihres Lebens dar“, betonte Knor. Im Sport scheine nicht immer die Sonne, es gebe auch oft das Gefühl der Niederlage. Umso erfreulicher sei es, dass es Veranstaltungen gebe, wo jene, die besondere Leistungen erbracht hätten, vor den Vorhang geholt werden.

Sportlerinnen/Sportler

Landessportehrenzeichen in Gold

Katharina Mezgolits, Speedskating Team Union Eisenstadt: 2. Platz bei der Europameisterschaft AK 15/16, zehnfache Österreichische Staatsmeisterin beziehungsweise Österreichische Meisterin bei Marathon-, Bahn- und Straßenbewerben, zweifache Zweitplatzierte bei Bahn- und Straßenbewerben und sechsfache Drittplatzierte bei Bahn- und Straßenbewerben

Landessportehrenzeichen in Silber

Mathias Kahaun, Karate, ASKÖ Shotokan Karate do Rechnitz: 2. Platz bei der 30. Österreichischen Meisterschaft Kata

Lea Haider-Maurer, Tennis, ASKÖ TC Eisenstadt: vierfache Österreichische Meisterin U12 - Einzel (Indoor/Outdoor) und Doppel (Indoor/Outdoor)

Anton Kahlig, Tennis, ASKÖ TC Hornstein: zweifacher Österreichischer Meister U12 – Einzel (Indoor/Outdoor) und zweifacher Österreichischer Vizemeister U12 – Doppel (Indoor/Outdoor)

Julia Blawisch, Jiu Jitsu, Kampfsportclub Dragonfighters Bruckneudorf: 2. Platz Weltmeisterschaft, 2. Platz Österreichische Staatsmeisterschaft und 2. Platz Burgenländische Landesmeisterschaft jeweils -70 kg

David Dvornikovich, Kickboxen, kickboxing academy: dreifacher Österreichischer Meister, 1. Platz Österreichische Staatsmeisterschaft und zweifacher Masters-Europameister, 2x Gold Turkish Open

Christian Kromoser, Speedskating, ÖISC Burgenland: vierfacher Österreichischer Staatsmeister, 9. Platz 10 km Punkterennen und 7. Platz 15 km Elimination bei den World Games 2022

Maximilian Koller, Stocksport, ESV Markt-Allhau: 3. Platz WM U16 Weitenbewerb im Team und Einzel, 1. Platz im U16 Weitencup für Österreich

Nathalie Zolkiewicz, Triathlon, Hoadläufer Frauenkirchen: 1. Platz ÖM Duathlon Standarddistanz Altersklasse 24-29, dreifache Drittplatzierte bei Österreichischen Meisterschaften (Aquathlon, Sprint- und Kurzdistanz), 4. Platz EM Kurzdistanz und 4. Platz WM Aquathlon

Lena Philipp, Kraftsport, Tschack Prack Powerlifting SPORTUNION Eisenstadt: 1. Platz Österreichische Meisterschaften Kraftdreikampf Classic Jugend Nachwuchs Damen

Sebastian Pfeffer, Volleyball, UNION Grande Volley: 1. Platz Österreichische Meisterschaften U15

Landessportehrenzeichen in Bronze

Johannes Glaser, Sportschießen, ASKÖ Neudörfl – Sektion Sportschützen: 3. Platz Burgenländische Meisterschaft - Allgemeine Klasse sitzend aufgelegt

Julius Stöger, Sportschießen, ASKÖ Neudörfl – Sektion Sportschützen: 3. Platz Burgenländische Meisterschaft - Allgemeine Klasse sitzend aufgelegt

Tamara Lehner, Karate, Frieways Karateklub: 1. Platz Karate 1 Youth League (Porec) und 3. Platz Youth League (Jesolo)

Andre Sandal, Kraftsport, Tschack Prack Powerlifting SPORTUNION Eisenstadt: 3. Platz Österreichische Meisterschaften Bankdrücken Classic Junioren

Anna Pfefferkorn, Schwimmen, Eisenstädter Schwimm UNION: sechsfache Burgenländische Landesmeisterin im Nachwuchs im Einzel- und Mannschaftsbewerb, fünffache Zweitplatzierte bei Burgenländischen Landesmeisterschaften im Nachwuchs im Einzel- und Mannschaftsbewerb, Gesamtwertungssiegerin Burgenländische Landesmeisterschaft AK 11/12 und Schüler 3+4 auf der Langbahn

Funktionärinnen/Funktionäre

Landessportehrenzeichen in Gold

Gertrude Sprinzel, Turnen, ASKÖ-Frauenturnen Pöttsching: seit 1991 Schriftführerin bei ASKÖ-Frauenturnen Pöttsching

Viktor Schauer, Tennis, Tennisclub Marktgemeinde Lockenhaus: Gründer und 43 Jahre (1979-2022) Obmann des Tennisclubs

Stefan Michlits, Fußball, Union Sportklub Wallern: seit 1987 Funktionär beim Sportverein (Schriftführer, Obmann und Rechnungsprüfer)

Landessportehrenzeichen in Silber

Werner-Franz Faymann, Leichtathletik Mittelburgenland: 18 Jahre Obmann, 7 Jahre Landesfachwart beim ASVÖ Burgenland sowie langjähriger Funktionär im Landesverband, Trainer, und Athlet

Siegfried Pamer, 1. Laufclub, Radclub, Tri Team und Nordic Walking Team Parndorf (alle vier Klubs Parndorf): seit 1998 Funktionär (Obmann-Stellvertreter und Kassier), Nachwuchstrainer und Athlet seit 1998

Landessportehrenzeichen in Bronze

Jürgen Köller, Tennis, ASKÖ TC Hirm: seit über 10 Jahren Obmann sowie Gründer und Obmann des ASKÖ Tennisnachwuchs Hirm

Roland Knor, Basketball, Burgenländischer Basketball Club Nord Dragonz Eisenstadt: außerordentliche Leistungen für das Sportwesen mit dem Aufstieg in die Bundesliga als Obmann; Entwicklung der Dragonz Academy und Basketball in Eisenstadt/Neusiedl

Mannschaften

Pokal in Gold

ASVÖ Pamhagen Damen, Schach: 1. Platz European Club Chess 2022

Union Yacht Club Neusiedlersee, Segeln, Laura Farese, Matthäus Zöchling: 3. Platz World Cup / WM- und EM-Teilnahme 2022

Pokal in Silber

ASKÖ-Ringsport VIVA Neufeld: 1. Platz Österreichische Meisterschaft Schüler A 2022

Union Basketballclub Oberwart Gunners: 3. Platz Basketball Superliga Herren

Pokal in Bronze

ESV ASKÖ Tauchen, Stocksport, Mannschaft Damen (Landesmeister 2022 - Aufstieg in die Bundesliga)

ESV ASKÖ Tauchen, Stocksport, Mannschaft Herren (Landesmeister 2022 - Aufstieg in die Bundesliga)

BBC Nord Dragonz Eisenstadt, Basketball, (Aufstieg in die Superliga 2022)

Union Eisenstadt-Turnen (1. Platz Landesmeisterschaft 2022 Allgemeine Klasse)