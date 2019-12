Staatsmeister.

David Pichler krönte sich im Mai bei den Tennis-Staatsmeisterschaften zum zweifachen Champion. Sowohl im Einzel, als auch im Doppel, gab es am 23-jährigen Osliper kein Vorbeikommen. Der obendrein auf der ITF World Tennis Tour speziell im Doppel laufend abräumt.

Präsident.

Österreichs oberster ehrenamtlicher Vertreter des organisierten Sports ist seit 8. November ein Burgenländer. Alt-Landeshauptmann Hans Niessl folgte dem verstorbenen Rudolf Hundstorfer als Präsident der Bundes-Sportorganisation (BSO) nach, die nun übrigens unter „Sport Austria“ besser bekannt werden soll.

Olympia-Ausblick.

Das abgelaufene Jahr hat gezeigt: Wir dürfen uns aus burgenländischer Sicht auf tolle olympische Sommerspiele 2020 in Tokio mit einigen Vertretern unter rot-goldener Flagge freuen. Qualifiziert hat sich nach den Seglern Tom Zajac/Barbara Matz und Tanja Frank/Lorena Abicht auch Schwimmtalent Lena Grabowski über 200 Meter Rücken. Gute Chancen hat Badmintonspieler Luka Wraber, Hoffnungen machen dürfen sich zudem Bahnradfahrerin Verena Eberhardt sowie Dressurreiterin Belinda Weinbauer. Und wer weiß: Wenn Olympia in den Saisonplan von Golfprofi Bernd Wiesberger passt, könnte der Südburgenländer auch noch dabei sein.

BVZ Olympia-Ausblick. Lena Grabowski wurde Junioren-Vize-Weltmeisterin und unterbot das Olympia-Limit.

Rotation.

In der Fußballakademie Burgenland wurde bei den leitenden Positionen im Sommer rotiert. Sportchef Franz Ponweiser folgte dem Ruf des SV Mattersburg, übernahm als Chefcoach die Profis und arbeitet am AKA-Gelände nun mit den „Großen“. Dafür folgte ihm Manuel Takacs, der davor U15-Trainer war, als Sportlicher Leiter nach – ein nahtloser Übergang innerhalb des Hauses.

Fenz Rotation. In der Fußballakademie Burgenland wechselte Franz Ponweiser (l.) als Trainer zu den SVM-Profis. Aufsichtsratsvorsitzender Christian Illedits (r.) begrüßte Manuel Takacs (Mitte) als neuen AKA-Sportchef.

Titelverteidiger.

So dürfen sich die Basketballer der Güssing/Jennersdorf Blackbirds in der Zweiten Liga nennen. Im Sommer gelang den Südburgenländern in ihrer zweiten Saison prompt der große Wurf. Nun geht die Mannschaft als Titelverteidiger in das dritte Jahr der zweithöchsten Spielklasse und hat sich neben den Oberwart Gunners (die eine Stufe weiter oben in der Bundesliga bis ins Semifinale vorstoßen konnten) als zweite Konstante im Süden etabliert.

Marousek Titelverteidiger. Die Güssing/Jennersdorf Blackbirds setzten sich in ihrem zweiten Jahr in der zweithöchsten Spielklasse die Krone auf und sind nun der aktuelle Titelverteidiger.

Jiu Jitsu und Co.

Kampfsportarten – von Kickboxen über Judo und Karate – haben in der rot-goldenen Sportszene ihren festen Platz, auch was die Nachwuchsarbeit betrifft. Besonders hervorgetan hat sich 2019 aber das Lager der Jiu Jitsu-Athleten. Lisa und Anna Fuhrmann vom JC Vila Vita Pannonia Wallern holten sich jeweils den U18- sowie U21-Titel bei den Europa- und danach bei den Weltmeisterschaften.

Furhmann Jiu Jitsu-Asse. Lisa (l.) & Anna Fuhrmann, U18- sowie U21-Welt- und Europameisterinnen.

Abstiegskandidat.

Am Ende des ersten Jahrs in der neuen Fußball-Zwölferliga spielte sich Bundesligist Mattersburg als Zweiter der unteren Gruppe sogar in das Play-off um einen internationalen Startplatz. Mittlerweile stecken die Profis aber in ernsten Schwierigkeiten. Die Burgenländer stehen derzeit auf dem elften und vorletzten Platz. Ergo muss sich das Team von Trainer Franz Ponweiser auch nach dem Grunddurchgang und der baldigen Teilung der Liga in der sogenannten Qualifikationsgruppe auf einen beinharten Kampf um den Ligaerhalt gefasst machen.

Fenz Abstiegskandidat. Der SVM (Christoph Halper) muss um den Bundesligaerhalt kämpfen.

Historisch.

Erstmals in der Vereinsgeschichte schaffte Union Berlin am Ende der Saison 2018/2019 den Aufstieg in die Deutsche Fußball-Bundesliga. Mittendrin war mit Christopher Trimmel ein Mannersdorfer. Er ist Kapitän der „Eisernen“, die sich nach vielen Jahren in Deutschlands zweithöchster Spielklasse nun auch im Oberhaus beachtlich verkaufen. Nebenbei wurde Trimmel auch wieder in das Nationalteam einberufen, die EURO 2020 könnte auch noch folgen. Es läuft also beim 32-Jährigen.

GEPA/Brem Historisch. Christopher Trimmel kann auf ein Sensationsjahr 2019 zurückblicken.

Rekordgarant.

Auch im Jahr 2019 sprengte die 24 Stunden Burgenland Extrem Tour wieder die Grenzen. Die winterliche Umrundung des Neusiedler Sees erfreut sich so großer Beliebtheit, dass nicht weniger als 5.100 Teilnehmer das extreme Abenteuer in Angriff nahmen und je nach Bedarf und Ausdauer zu Fuß über 120, 80, 60 oder 30 Kilometer die eigenen Grenzen ausloteten.

2. Platz als Highlight.

Mit Silber kehrte Bahnradfahrerin Verena Eberhardt von den European Games (so etwas wie das kontinentale Mini-Olympia) in Minsk zurück. Die Athletin aus St. Martin/Wart radelte beim Punkterennen auf das Podest.

GEPA/Walgram Zweitter Platz als Highlight. Bahnradfahrerin Verena Eberhardt holte sich bei den Europaspielen in Minsk die Silbermedaille. Von den Athletenkollegen Andreas Graf und Andreas Mueller gab‘s Küsschen.

0 Anpassungsschwierigkeiten.

Erstmals gelang dem ASV Draßburg der Aufstieg in die Regionalliga Ost. Die Kicker lebten sich nach einer 0:5-Klatsche in Runde eins gegen Stripfing so rasch ein, dass sie im gesicherten Mittelfeld auf eine bislang souveräne Premieren-Ostligasaison zurückblicken können.

100. Geburtstag.

Mit dem SV Güssing, dem SC Neusiedl/See und dem SC/ESV Parndorf feierten drei Vereine aus Burgenlands Fußballszene 2019 ihr 100-Jahr-Jubiläum mit höchst unterschiedlichen Begleiterscheinungen. Güssing holte den Titel in der 2. Liga Süd und stieg in die Burgenlandliga auf, Parndorf stieg überraschend aus der Regionalliga Ost ab und Neusiedl festigte seinen sportlichen Status in der Ostliga.

9 Monate noch.

Ein Topjahr 2019 kann die Basis dafür sein, dass Golfprofi Bernd Wiesberger in neun Monaten, konkret von 25. bis 27. September, erstmals Teil des europäischen Teams beim prestigeträchtigsten Sport-Vergleichskampf zweier Kontinente, dem Ryder Cup, sein wird. Verdient hätte es sich der Wahl-Bad Tatzmannsdorfer als dreifacher Turniersieger und Dritter der Gesamtwertung der European Tour-Saison allemal.